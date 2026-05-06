Rescate de perros en criadero de Gijón: Cuatro detenidos por maltrato animal

1084578.1.260.149.20260506125025 Uno de los perros del criadero canino intervenido por la Guardia Civil en Gijón. - GUARDIA CIVIL

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Asturias han detenido a cuatro personas este pasado martes tras la intervención realizada el pasado abril en un criadero canino en Gijón, a las que se les acusa de un supuesto delito pertenencia a grupo criminal y delito continuado contra los animales.

Según una nota de prensa de la Guardia Civil, las condiciones de bienestar y salud de los animales dio lugar a su retirada y traslado a distintos centros de animales para su estabilización y recuperación.

La investigación se inició el pasado 13 de abril, cuando la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias y la Fiscalía de Medio Ambiente tuvieron conocimiento, a través de una denuncia formulada por la representante de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa de la Comunidad de Madrid (FAPAM), de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito contra los animales y de intrusismo previstos ambos en el Código Penal.

En la citada denuncia se ponía de manifiesto que, desde enero de 2024, se venía produciendo de forma sistemática maltrato animal en dos centros de cría de animales caninos situados en los términos municipales de Gijón (Asturias) y de Don Benito (Badajoz).

Este maltrato consistía en la cría de perros "en unas condiciones irregulares, existencia de enfermedades de diversa patología, falta de atención veterinaria y elevada mortandad por nacimiento con deformidades".

Se estableció entonces un dispositivo formado por efectivos de la Uprona y Unidad Orgánica de Policía Judicial, asistidos por personal veterinario de la Protectora de Animales de Serín, un Perito Forense Veterinario e Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Fue el pasado 14 de abril cuando se llevó a cabo la primera inspección en materia de bienestar y sanidad animal en el criadero situado en la parroquia de Serín, en Gijón.

Esta inspección tenía por objeto investigar una serie de conductas y actividades que supuestamente se realizaban en las instalaciones del criadero y que supondrían los delitos mencionados.

Para ello, se comprobó el estado de todos y cada uno de los perros y sus crías, las condiciones de salubridad, sanidad y bienestar, tanto en las zonas de estancia, como de cría, cuarentena, así como la documentación obligatoria (cartilla veterinaria) de cada can y medicación existente. También se revisó el funcionamiento de la empresa, número de empleados, su alta en la Seguridad Social, horario de trabajo y otras cuestiones

MÁS DE 300 PERROS

A esta primera inspección, siguieron otras dos finalizando con el traslado de los 347 canes, entre adultos y crías, a distintos centros de animales para su estabilización y recuperación.

Fruto de las actuaciones llevadas a cabo, se pudo constatar que los perros se encontraban en unas condiciones de bienestar pésimas, presentaban un menoscabo de su salud, mostrando algunos de ellos lesiones y patologías que requerían un tratamiento veterinario, suponiendo un peligro a corto-medio plazo.

Según la Guardia Civil, "algunos de los perros mostraban secuelas psicológicas que dejarán huella imborrable, como eran las muestras de miedo ante determinados actos humanos que denotaban haber sufrido maltrato físico".

"Era frecuente que los perros presentaran abundante suciedad, cerumen acumulado, periodontitis, halitosis marcada, irregularidades como tejidos inflamados, infecciones intestinales que podrían llegar a transmitirse a los humanos", han remarcado.

Durante la inspección llevada a cabo, se pudo localizar en la instalación dedicada al lavado de los perros y corte del pelo, en el interior de una papelera junto con gasas y guantes clínicos, restos orgánicos correspondientes a un tumor extirpado, procedente de uno de los perros que fue localizado y sometido a control veterinario. Durante la actuación policial se detectó, también en el citado perro, dolor, infección y un deterioro general.

Fruto de los reconocimientos veterinarios a los que fueron sometidos los canes, se pudo detectar que varios de ellos tenían una infección causada por un parásito que produce la 'Giardiasis', circunstancia que fue puesta en conocimiento del veterinario de la Oficina Comarcal de Gijón de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, el cual decretó en vía administrativa la retirada de todos los animales por zoonosis, complementando con ello la que ya se venía realizando en el transcurso de las inspecciones.

La petición de colaboración realizada a la Guardia Civil de Badajoz, para que se llevara a cabo de forma paralela otra inspección en instalaciones del mismo criador en la localidad de Don Benito, arrojó resultado negativo al no existir ya en la actualidad.

Paralelamente y desde el punto de vista administrativo, se han detectado 18 infracciones administrativas en materia de calidad ambiental, contra la protección de los derechos y bienestar animal, contra la normativa que regula las garantías y el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, contra la normativa de residuos y suelos contaminados, sanidad animal, contra los consumidores y usuarios.

Por tal motivo y tras llevar a cabo diversas actuaciones en el día de ayer, efectivos del Seprona de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil procedieron a la detención de las cuatro personas. También practicaron una entrada y registro, con la correspondiente autorización judicial, en la oficina del centro para la obtención de otras pruebas documentales.

Los arrestados han quedado en libertad, tras la práctica de dichas actuaciones. La investigación, no obstante, continúa su curso y no se descartan nuevos arrestos.