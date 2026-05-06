Doce CCAA urgen al Gobierno una conferencia sectorial para abordar el estado de conservación del lobo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y sus homólogos de otras 11 comunidades, entre ellas Castilla y León, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han remitido este miércoles una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que exigen la convocatoria urgente --en el plazo de dos días hábiles- de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar el estado de conservación del lobo.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo final es aprobar los informes sexenales previstos en la directiva europea sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y, en especial, el documento relativo a las poblaciones de lobo.

En la misiva, los representantes autonómicos recuerdan que el Gobierno central debía haber remitido estos informes a la Comisión Europea antes de 31 de julio del año pasado.

Algo que, apuntan, "no ha hecho todavía a pesar de que la directiva obliga a los estados miembros a reportar sexenalmente a las autoridades comunitarias el estado de conservación de las especies incluidas en la normativa y que no se limitan únicamente al lobo, sino que afecta a otras muchas especies".

Las comunidades y ciudades autónomas --Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla-- solicitan esa conferencia sectorial extraordinaria, ya que, subrayan, "así lo permite el artículo 12 del reglamento interno de estas reuniones, que establece que pueden celebrarse para tratar asuntos urgentes o inaplazables a petición de, por lo menos, la tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial".

Ahora, exponen que esperan que en esta ocasión el Gobierno central "no actúe con la misma arbitrariedad de ocasiones anteriores negándose a convocar este encuentro".