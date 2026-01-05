Ecologistas reclaman los resultados de la necropsia efectuada al lobo que apareció muerto en Teverga

Lobo aparecido muerto en Teverga. - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias reclamó al Gobierno de Asturias que les facilite los resultados de la necropsia efectuada al lobo que apareció muerto este viernes en zona del Pando, entre Torce y La Focella, en el concejo de Teverga, dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa

El colectivo afirma que tiene dudas sobre la causa de la muerte de esta especie protegida, ya que en la zona donde apareció el cadáver es habitual el uso de venenos. "Nos consta que en los concejos de Teverga y Quirós en pleno espacio natural aparecen de manera recurrente y desde hace décadas, aves y otros animales salvajes envenenados, sin que nadie haya sido condenado ni perseguido por este delito", dicen.

La Coordinadora recuerda que ya denunció en numerosas ocasiones que el empleo actual de estricnina en Asturias es alarmante, considerando que su ilegalización total en España se produjo en 1983 y que es una sustancia prohibida en toda la Unión Europea desde septiembre de 2006, por lo que su presencia en el monte debería motivar una investigación por parte de los cuerpos de seguridad y de la fiscalía.

Advierten que esta práctica delictiva afecta a especies protegidas y tiene efectos negativos muy graves en el resto de la cadena trófica.

La Coordinadora Ecologista considera que la administración del Principado de Asturias no pone el empeño necesario en perseguir un delito tan grave como es el uso de venenos para matar animales que, lamentablemente, algunos siguen calificando de "alimañas.