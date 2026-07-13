Empresarios forestales piden al Principado un plan para frenar la pérdida de pino en los montes públicos

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OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble (asmadera), integrada en FADE, ha reclamado este lunes a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria un plan para frenar la pérdida de pino en los montes públicos asturianos, al advertir de que actualmente "se corta más de lo que se regenera".

La organización sostiene que la base productiva del pino "se está reduciendo", especialmente en los montes de utilidad pública, comunales y en convenio gestionados por la Administración. Según sus estimaciones, en Asturias se aprovechan cada año unas 2.000 hectáreas de pino, mientras que la superficie que se repuebla queda "muy por debajo" de esa cifra.

Asmadera ha solicitado que toda corta final en estos montes cuente, antes de su licitación o ejecución, con un proyecto de regeneración aprobado, dotación económica, calendario y previsión de mantenimiento. Asimismo, reclama la elaboración de un plan específico para el pino para el periodo 2027-2031, con financiación y objetivos anuales de repoblación, tratamientos selvícolas y mejora genética.

El presidente de Asmadera, Borja García Quintana, ha afirmado que "se está cortando en montes públicos sin garantizar que detrás venga otra masa" y ha añadido que "el que planifica la corta debe planificar también la repoblación, con presupuesto y con fecha".

La asociación también ha reclamado un plan plurianual de inversión forestal, la resolución de las ayudas dentro de los plazos establecidos y subastas de madera adaptadas a las pequeñas y medianas empresas del sector. Además, ha solicitado a la Consejería una respuesta por escrito en el plazo de 60 días sobre las medidas que prevé adoptar.