Un estudio del Indurot analiza cómo afecta la protección marina a la pesca artesanal en el Cantábrico

Un puerto pesquero en Asturias. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) de la Universidad de Oviedo lidera el proyecto 'Efectos del Desplazamiento Espacial de Flotas Pesqueras Artesanales y Costeras Derivados de la Conservación y la Planificación del Medio Marino', una iniciativa que analiza cómo las medidas de protección y ordenación del medio marino influyen en los desplazamientos de la pesca artesanal y costera en el Cantábrico y en la sostenibilidad de las comunidades pesqueras.

El proyecto, enmarcado en el Programa Pleamar 2025, tiene como objetivo "comprender mejor los efectos sociales, económicos y ambientales derivados de la reubicación de las flotas de pequeña escala como consecuencia de las restricciones espaciales en los caladeros". Según ha informado la institución académica en nota de prensa, el estudio pone el foco en embarcaciones con puerto base en Asturias, Galicia y Cantabria, especialmente en aquellas que operan en zonas sujetas a limitaciones actuales o futuras.

La iniciativa aborda uno de los principales retos de la política pesquera contemporánea, relacionado con el efecto de las medidas de conservación en los patrones de pesca y su impacto en la actividad de las flotas artesanales. Según ha explicado la Universidad, tradicionalmente, muchas evaluaciones ambientales han asumido que estas embarcaciones pueden reubicarse "sin consecuencias relevantes", una premisa que "no refleja la complejidad real del sector ni sus limitaciones operativas".

Para dar respuesta a este desafío, el proyecto desarrolla metodologías que permiten evaluar con mayor precisión el impacto territorial, ambiental y socioeconómico del desplazamiento de las flotas.