Fapas critica la "obsesión" del Principado por el control de las cámaras que siguen a animales salvajes

Lobo en Asturias. - FAPAS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha criticado este lunes la "obsesión" del Gobierno del Principado de Asturias por controlar las cámaras de fototrampeo de seguimiento científico en los espacios naturales protegidos, una actitud que la organización ecologista ha calificado de "monopolizadora" respecto a los datos de la fauna en la región.

Según ha informado la entidad en nota de prensa, la Administración autonómica aplica una normativa estricta para el uso de estos dispositivos que exige que el investigador vaya acompañado por un agente ambiental. Este personal atestigua la colocación del equipo, la recogida de la tarjeta de memoria y se hace cargo de su custodia para su posterior descarga y visionado en el centro de trabajo, quedando la autorización de las imágenes en manos del responsable del espacio protegido.

Desde la organización han asegurado que esta vigilancia busca evitar que los censos oficiales de especies como el lobo puedan contrastarse con "otros trabajos científicos independientes". Además, Fapas considera que las cámaras de foto trampeo utilizadas bajo criterios científicos son "una de las mejores herramientas que pueden poner al descubierto estrategias políticas donde se utiliza al lobo como un elemento de discordia social". "La administración asturiana lo sabe, por eso ha llegado al límite de una exigencia administrativa propia de un régimen autoritario, tratando de evitar que nadie pueda contradecir censos que como el del lobo en Asturias, tiene un sesgo totalmente político", han aseverado.

Así, han afirmado que las cámaras instaladas por Fapas contradicen los datos del Gobierno. Mientrs la Administración habla de 50 familias con entre 8 y 9 lobos por manada, la entidad constata un descenso exponencial del número de cánidos, con grupos de cinco ejemplares y muchos solitarios.