La Feria de Corao se celebrará sin ganado bovino por la dermatosis nodular el 3 de marzo

Cartel feria de Corao

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha informado este lunes de que la Feria de Corao se celebrará el 3 de marzo sin ganado bovino, debido a las restricciones sanitarias que afectan a esta especie por la dermatosis nodular contagiosa.

En un comunicado remitido a los medios, el Ayuntamiento ha explicado que, conforme a la resolución del 28 de enero de la consejería de Medio Rural, no está permitida la celebración de ferias, concursos o certámenes que impliquen la concentración de ganado bovino (vacas, toros y terneros) procedente de distintas explotaciones.

A pesar de esta restricción, el Ayuntamiento ha aseguraado que la feria "se celebrará con total normalidad para el resto de especies autorizadas", incluyendo ganado equino, ovino y caprino, "garantizando el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de control establecidas".

APOYO AL SECTOR

El Consistorio cangués ha mostrado su "comprensión y apoyo" al sector ganadero y ha agradecido "la responsabilidad y colaboración" de los profesionales en la aplicación de unas medidas que buscan "salvaguardar la cabaña ganadera y la sanidad animal en el conjunto del Principado".

"La Feria de Corao continúa siendo una cita de referencia para el sector primario y un punto de encuentro fundamental para ganaderos y vecinos, adaptándose en esta edición a las circunstancias sanitarias actuales", han indicado.