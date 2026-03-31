Ganaderos asturianos reclaman mecanismos para sacar los excedentes de leche y estabilizar el mercado

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OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, ha reclamado este jueves a la Unión Europea y al Gobierno de España la activación "urgente" de mecanismos para retirar excedentes lácteos del mercado y estabilizar los precios, ante la "grave" situación que atraviesa el sector.

En una rueda de prensa emitida por El Campo de Asturias y recogida por Europa Press, Artime ha comparecido junto a los representantes de UCA, COAG y Usaga en Asturias para hablar de la problemática de los precios de la leche en Europa y el excedente de producción, tras el aumento observado de entre el 5 y 6 por ciento de la producción. "Europa produce mucha más leche de la que consume el mercado interior. Si no somos capaces de exportar esa leche fuera, eso distorsiona el mercado, y eso es lo que está ocurriendo", ha advertido Artime.

Según el dirigente de Asaja Asturias, la solución a esta situación pasa por "sacar leche del mercado" a través de la activación de "una reserva de crisis", con una intervención pública para retirar excedentes del mercado o permitir el almacenamiento privado entre otras medidas.

Artime ha insistido en que estas medidas deben ser "rápidas" y ha abogado también por la puesta en marcha de "mecanismos estructurales de futuro" como un "mecanismo europeo de estabilidad de la oferta de lácteos con reducciones voluntarias automáticas cuando los precios caigan un 10%".

Finalmente, el secretario general de Asaja Asturias ha criticado la "desinformación total" que, a su juicio, existe en torno a los datos de producción y precios, y ha reclamado un mayor control sobre los productos lácteos que se comercializan en España, especialmente en los cartones de leche. "Que no se aprovechen de nuestra región y de la imagen que tenemos para vender productos que no son nuestros", ha advertido.