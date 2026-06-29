El Gobierno amplía en 230 millones las ayudas al sector agrario y pesquero por el conflicto en Oriente Medio

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo real decreto-ley de medidas extraordinarias específicas para los sectores agrario y pesquero por un valor total de 230 millones de euros, con el objetivo de afrontar el incremento de costes derivado del conflicto en Oriente Medio, una dotación económica que se suma a los 877 millones autorizados el pasado mes de marzo y que eleva el apoyo total acumulado hasta los 1.107 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado, esta nueva línea de apoyo consiste en una prórroga temporal por tres meses más (hasta el 30 de septiembre) de la subvención para la compra de gasóleo de uso agrícola y para los buques pesqueros, presupuestada en 65 millones de euros. Asimismo, se amplía en 165 millones de euros la ayuda directa para la adquisición de fertilizantes.

En este sentido, desde el ministerio han destacado que los fertilizantes son una materia prima "fundamental para garantizar las producciones agrarias" y de las que "más se han encarecido por el conflicto bélico".

Para paliar este impacto en las explotaciones, el Consejo de Ministros ha incrementado las cuantías por hectárea, estableciendo una asignación de "38,33 euros por hectárea para los cultivos de secano y a 92,50 para los de regadío". Así, el incremento de 165 millones se añade a los 500 millones autorizados inicialmente en el anterior decreto y sumando 665 millones en total.

Por lo que respecta al gasóleo agrícola, la subvención de hasta 20 céntimos por litro se prolongará del 30 de junio hasta el 30 de septiembre con una dotación de 55 millones de euros, que se suman a los 52 millones del anterior decreto-ley. Además, los agricultores y ganaderos con derecho a ella "no tendrán que realizar ningún trámite adicional", ya que se considerará solicitada con la presentación de la petición de devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos.

En el caso de la flota pesquera, la ayuda compensatoria para los buques por el incremento de los combustibles también se extiende hasta el 30 de septiembre con un presupuesto de 10 millones de euros (35 millones en total). Al igual que con el gasóleo agrícola, el importe de esta compensación corresponderá al "70% de la diferencia entre el precio medio del combustible de la semana y el de antes del inicio del conflicto".

Finalmente, según han transmitido desde el ministerio, el real decreto-ley también incluye la realización de estudios "de urgencia" sobre productividad de las rías gallegas debido a los efectos de cambio climático y al impacto de las recientes condiciones climatológicas adversas.