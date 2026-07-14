El Gobierno autoriza comprar más de 757.000 vacunas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa por casi un millón

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MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha tomado este martes razón de la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias necesarias para hacer frente al virus de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que incluye la adquisición de 757.560 nuevas vacunas por un importe de 999.979,2 euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá a disposición de las comunidades autónomas inmersas en el plan de vacunación.

En concreto, dentro del marco de la política de control de la enfermedad, Agricultura ha reiterado que la vacunación preventiva de emergencia en respuesta a los focos resulta una práctica esencial para frenar su difusión.

Hay que recordar que el primer brote de esta enfermedad que afecta al ganado bovino se detectó el 3 de octubre de 2025 en una explotación de la provincia de Girona. Hasta el momento se han notificado un total de 18 focos en esta provincia, en la que la zona de restricción ya se levantó el 26 de febrero, y otros dos en la de Huesca, el último de ellos en enero.

De esta forma, el plan de vacunación que se ha puesto en marcha comprende determinadas comarcas de Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco.

La nueva adquisición de dosis se realiza ante la necesidad de revacunar a los animales ya inoculados en 2025 hasta que las autoridades de sanidad animal decidan el cese de esta medida cuando las circunstancias epidemiológicas lo permitan. Así, el objetivo es contar con un stock suficiente de vacunas para cubrir estas necesidades y poder actuar con rapidez en caso de cualquier contingencia.

Con esta ampliación, el Departamento que lidera Luis Planas ha adquirido ya un total de 2.915.935 dosis de vacunas, con un gasto total de 3,82 millones de euros.