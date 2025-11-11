El Gobierno lanza un mensaje de "tranquilidad" y trabaja con el sector por los casos de gripe aviar

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "serenidad" ante el aumento de casos de gripe aviar en España y ha recordado que está trabajando con el sector para contener y evitar la expansión de estos focos.

"El primer mensaje de serenidad y de tranquilidad, pero al mismo tiempo de rigor, porque tanto el Gobierno como el propio sector esán siguiendo muy de cerca y muy de la mano la evolución de la situación", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, el Gobierno y las CCAA están actuando de forma coordinada para evitar la expansión de los focos, después de que ya se hayan sacrificado dos millones de gallinas ponedoras.

"Garantizo esa serenidad y tranquilidad, porque el Gobierno está trabajando muy de la mano con el sector para poner y adoptar todas las medidas que fueran necesarias", ha recalcado Alegría.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estableció desde ayer el confinamiento de aves en casi 1.200 municipios en el territorio para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Unas prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia que incluyen la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

También se prohíbe criar aves de corral al aire libre. No obstante, Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, también queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

Así, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Para el resto del territorio, Agricultura recordó la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.