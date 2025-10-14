El Gobierno propone distribuir 7,4 millones entre las CCAA para sanidad animal, 197.528 euros a Asturias

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas de 7.400.000 euros para su aplicación en programas de erradicación de enfermedades de los animales, de los que Asturias recibirá 197.528 euros.

Una vez autorizado, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobará el reparto territorializado de los fondos, según ha informado el Gobierno en nota de prensa.

El objetivo de esta línea es el apoyo a la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.

La mayor parte de los fondos a distribuir, 7.194.083,52 euros, corresponden al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación europea.

El importe restante, 205.916,48 euros, se destina a Aragón y Baleares, las dos comunidades en las que este año se ha detectado la aparición de un nuevo serotipo de lengua azul y se emplearán en la adquisición de vacunas.