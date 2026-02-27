Grupo Lobo critica que la gestión de Marcelino Marcos busca "los votos del campo": "Todos sabemos que van a ir a Vox"

El portavoz de Grupo Lobo Asturias, Fructuoso Pontigo, este vierenes frente a la Junta General del Principado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Grupo Lobo Asturias, Fructuoso Pontigo, ha reclamado este viernes la dimisión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, al que acusa de permitir prácticas ilegales en la caza del lobo en Asturias. "Solo piensan en los votos de la gente del campo, cuando todos sabemos que van a acabar votando a Vox", ha apuntado.

En una concentración frente a la Junta General, Pontigo ha denunciado que "no solamente es ilegal que la Guardería mate lobos, es ilegal que lo hagan los cazadores cuando no es una especie cinegética" y ha señalado que "ahora lo que esperemos es que la ley caiga con todo su peso sobre él".

Según ha explicado, los datos oficiales muestran que gran parte de los ejemplares abatidos son cachorros y que la gestión actual "no es una gestión de futuro, sino inmediata para quedar bien".

El portavoz ha alertado de que la caza indiscriminada de lobos adultos provoca un aumento de daños a la fauna y a la actividad ganadera, al alterar la estructura de las manadas: "Si matas a la hembra alfa, inmediatamente todas las hembras de la manada quedan en celo", ha explicado como ejemplo. Según ha detallado, estas prácticas repercuten en un "aumento de los daños".

Pontigo ha defendido como alternativa medidas de convivencia basadas en vigilancia, cercados y pastoreo, que, según ha dicho, han demostrado ser más eficaces para reducir los daños. "Cuando el lobo estuvo protegido y no se mató legalmente, disminuyeron los daños. La única manera de garantizar la convivencia entre las especies y la ganadería es no matar los lobos".

El portavoz ha insistido en que las sentencias respaldan esta estrategia de conservación y ha criticado que las políticas actuales priorizan intereses electorales sobre la protección de la especie.