IU acusa al PP de "negacionismo" y "oportunismo" por criticar la suspensión del certamen ganadero de San Agustín

Archivo - Inauguración del CXLI Certamen de Ganado de San Agustín. - AYTO. AVILÉS - Archivo

AVILÉS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Avilés ha acusado este viernes al PP de incurrir en "negacionismo" y de hacer "el más espantoso de los ridículos" con sus críticas a la suspensión cautelar del Certamen ganadero de San Agustín, una medida que defiende como "sensata" y adoptada por criterios sanitarios.

La formación ha respaldado la decisión del Ayuntamiento, acordada con los ganaderos, con el objetivo de proteger al ganado ante una posible infección por dermatosis nodular contagiosa.

IU ha criticado que el PP haya tratado de "desacreditar" al gobierno municipal al afirmar que la suspensión preventiva busca acabar de forma definitiva con el certamen. A su juicio, estas declaraciones son "irresponsables" y evidencian que los 'populares' no priorizarían los criterios de prevención sanitaria.

Asimismo, la coalición ha reprochado a la portavoz del PP sus manifestaciones, asegurando que "o bien ignora la historia reciente ganadera de Avilés o bien tiene la cara más dura que el cemento armado".

En este sentido, IU ha recordado que durante el mandato del PP entre 1995 y 1999 se produjo la pérdida del mercado semanal de ganados en favor de Pola de Siero, una actividad con arraigo histórico en la ciudad desde el siglo XVIII y con importante impacto económico.

Para la formación, resulta "un insulto a la inteligencia" que el PP critique ahora una suspensión cautelar "adoptada por criterios exclusivamente sanitarios", cuando, a su juicio, fue su gestión la que provocó la pérdida de una actividad ganadera histórica en Avilés.

Finalmente, IU ha enmarcado las declaraciones del PP en una estrategia de "oportunismo" de cara a las próximas elecciones municipales y ha advertido de que "todo no vale" en la acción política.