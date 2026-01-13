IU cuestiona el pacto de la UE con Mercosur por sus riesgos sobre la soberanía alimentaria y el sector primario

La secretaria de organización de IU, María Miranda. - IU DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Izquierda Unida de Asturias, María José Miranda, ha expresado el rechazo de la organización al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que supone "una grave amenaza" para la soberanía alimentaria y para el sector primario asturiano.

Ante un acuerdo que "desprotege de manera aberrante al sector primario", la coalición de izquierdas ha mostrado su apoyo a las movilizaciones que se han convocado por distintas organizaciones agrarias para el próximo viernes en Oviedo.

A juicio de IU, el tratado con Mercosur "favorece los intereses de grandes multinacionales frente al los sectores ganaderos y agrícolas tradicionales de asturias que son los que día a día trabajan para ofrecer productos de primerísima calidad, que son los que podemos disfrutar aquí en Asturias".

Para Miranda, el acuerdo es "consecuencia directa" de las políticas "más reaccionarias" impulsadas a nivel europeo y global. "Este acuerdo simplemente es un ejemplo más de lo que traen consigo las políticas de la derecha y de la extrema derecha a nivel europeo, a nivel global. Políticas que lo único que hacen es favorecer los intereses económicos y de los lobbies económicos, frente al interés general. Les importa muy poco ni la soberanía alimentaria ni mucho menos el sector primario de las distintas comunidades autónomas y tampoco el sector primario de Asturias", ha afirmado.