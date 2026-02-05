IU y Usaga llaman a la "unidad" política y sindical para "garantizar la superviviencia del sector primario"

Reunión entre IU Asturias y el sindicato Usaga. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU Asturias y el sindicato agrario Usaga han coincidido este jueves en la necesidad de impulsar la "unidad" entre el mundo rural y urbano para "garantizar la supervivencia del sector primario como pieza clave en el futuro de Asturias". Para ello, defienden la cooperación política y sindical en defensa del campo asturiano.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, y el coordinador general de Usaga, José Álvarez, han mantenido un encuentro en el que también han participado la diputada de IU-Convocatoria, Delia Campomanes, el responsable de Industria de IU, Benito Proenza, y la responsable de Medio Rural, Ana Díaz. En la reunión han analizado la situación del sector frente a políticas como el tratado IU-Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

Miranda ha resaltado que "la supervivencia del sector depende de la unidad de acción" para evitar "la polarización" entre zonas urbanas y rurales. "La zona urbana no sobrevive sin lo que se produce en el medio rural. Es responsabilidad de fuerzas políticas y sindicatos evitar esa polarización", ha destacado. La dirigente de IU ha incidido en que su formación seguirá actuando en consonancia con sus votos en el Parlamento Europeo y en los parlamentos autonómicos sobre estas cuestiones.

Por su parte, Álvarez ha alertado de que los últimos recortes de la PAC pueden suponer que Asturias reciba hasta 200 millones de euros menos entre 2027 y 2034, una situación que ha calificado de "brutal" para la ganadería y la supervivencia del sector. También se ha referido a problemas como el saneamiento ganadero y el impacto de la fauna salvaje, asegurando que "matar tantas vacas no es normal" y que es necesario un control "más riguroso" del lobo y otras especies.

Sobre la gestión del lobo, Miranda ha defendido "medidas de prevención y control" dentro del Plan de Gestión del Lobo, mientras que Álvarez ha calificado de "pocos" los ejemplares extraídos hasta la fecha y ha mostrado su disposición a profundizar en soluciones en la mesa del Pacto Rural. "Habrá una mesa de trabajo y habrá que profundizar cada cosa en sí, a ver a dónde podemos llegar y que todos salgamos bien", ha señalado.

IU Asturias y USAGA han coincidido en que el fortalecimiento del sector primario requiere colaboración y unidad, y han manifestado su intención de buscar vías de cooperación para defender los intereses del medio rural asturiano.