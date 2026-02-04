La Junta General rechaza una PNL conjunta de PP, Vox y Foro que reclamaba 2 millones de euros para jóvenes agricultores

Archivo - Imagen de archivo de ganadería en Asturias - XUAN CUETO - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una Proposición no de ley (PNL) presentada conjuntamente por PP, Vox y Foro Asturias que reclamaba un suplemento de crédito para financiar la incorporación de jóvenes al sector agrario, tras quedar 79 solicitantes en lista de espera en la convocatoria de 2025 por agotamiento presupuestario. La diputada del Grupo Mixto se ha abstenido, mientras que los socios de Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria, han rechazado la iniciativa.

La iniciativa ha contado con la defensa de los tres grupos proponentes. En primer lugar, ha tomado la palabra el portavoz parlamentario del Partido Popular, Luis Venta, quien ha criticado al Gobierno por "dejar sin posibilidad de incorporarse a la actividad agraria a 79 asturianos" y por su "ineptitud política y falta de inversión en el medio rural". Venta ha denunciado que el Ejecutivo no ha ejecutado partidas presupuestarias previstas y ha dicho del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que es "representante del kilómetro cero de la incapacidad política".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha defendido la PNL como "una propuesta urgente en nombre de las organizaciones agrarias URA, Asaja y COAG". López ha acusado al Gobierno de engañar a los ganaderos al ofrecer listas de espera sin recursos y de priorizar gastos en cooperación internacional mientras se dejaba sin ayudas a los jóvenes del Principado.

La intervención del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, se centró en la "injusticia" de dejar fuera a jóvenes que habían cumplido todos los requisitos y habían comprometido inversiones. Pumares instó al Ejecutivo a habilitar "de forma urgente un suplemento de crédito de algo más de 2 millones de euros para rescatar a estos jóvenes y garantizar la continuidad del relevo generacional en el sector primario".

ABSTENCIÓN Y RECHAZO

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, ha afirmado tener "el corazón partido" al compartir la preocupación por los agricultores y ganaderos, pero, sostiene que no puede respaldar "una propuesta del triunvirato de la derecha". Delia Campomanes (IU-Convocatoria) se abstuvo, criticando que la iniciativa "juega con los agricultores y ganaderos".

Por su parte, Delia Campomanes (IU-Convocatoria) ha recordado que existen ya instrumentos presupuestarios para apoyar el relevo generacional. Finalmente, la diputada del PSOE Alba Álvarez ha cerrado el debate defendiendo la gestión del Gobierno y su cumplimiento de la normativa vigente. Ha detacado que la convocatoria de ayudas estaba limitada por normativa europea y estatal, que el crédito ya se había ampliado hasta el máximo permitido y que aprobar un suplemento de crédito para 2025 no sería legalmente posible, aunque aseguró que las futuras convocatorias de 2026 sí contemplan nuevos recursos.