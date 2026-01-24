Licitada por 339.000 euros la red de caminos de la concentración parcelaria de Villamartín

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha licitado la construcción de la red de caminos de la concentración parcelaria de Villamartín, en Santa Eulalia de Oscos, con un presupuesto de 339.373 euros y un plazo de ocho meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo jueves, día 29 de enero.

Las obras permitirán ampliar y mejorar nueve viales para dar servicio a las fincas resultantes de la concentración. La nueva red constará de 6,1 kilómetros de camino, de cuatro metros de longitud, de los que 1.064 metros serán de nueva construcción.

Según ha informado este sábado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el proyecto incluye la mejora del saneamiento de la zona, para lo que se construirán 6,5 kilómetros de cunetas en tierra y 424 metros de hormigón. También se habilitarán badenes de hormigón en lugares de fuerte escorrentía o paso de arroyos.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha destacado que estas obras mejoran la eficiencia del suelo agrícola, al tiempo que reducen la fragmentación de las fincas y facilitan su mecanización. Además, ha valorado su contribución a la modernización del sector, a la protección de la actividad económica en el medio rural y a la lucha contra el despoblamiento.

Los trabajos cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para la mejora de infraestructuras agrarias, en el ámbito del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.