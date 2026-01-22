Licitadas las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Celon-Villaverde, en Allande

Medio Rural licita por 1,1 millones las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de CelonVillaverde, en Allande. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria licitó por 1.198.446 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Celon-Villaverde, en el municipio de Allande. La actuación consiste en la creación y mejora de 34 viales, con una longitud de 23,3 kilómetros, para dar servicio a las nuevas fincas resultantes de la concentración.

La nueva red estará compuesta por 8,5 kilómetros de nuevos accesos y se mejorarán 14,8 kilómetros de los existentes. También se ensancharán las vías, que irán desde los tres a los cuatro metros en función del uso de cada una.

El proyecto incluye la ejecución de dos escolleras, una de ellas de 30 metros para el sostenimiento de la explanada de uno de los caminos con el fin de mejorar el radio de giro y la incorporación a la carretera local, lo que dará una mayor visibilidad.

Además, se levantarán tres muros de mampostería en sendos caminos de la concentración.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, explicó que este proceso de reordenación y consolidación de las parcelas permite mejorar la eficiencia del suelo agrícola, reducir la fragmentación de las fincas y facilitar su mecanización.

Estas obras contribuyen a la sostenibilidad económica de las explotaciones agroganaderas, favorece la modernización del sector y preserva la actividad en el medio rural, a la vez que se frena el despoblamiento.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de febrero.