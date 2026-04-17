López (Vox) acusa a Medio Rural de "control político" tras anular el TSJA la comisión gestora de la IGP

Archivo - La portavoz de Vox, Carolina López, en la Junta General. - VOX - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha asegurado este viernes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la imposición de una comisión gestora en la IGP Ternera Asturiana "confirma lo que Vox denunció desde el primer momento", al considerar que se trataba de "un intento de control político" sobre una de las principales marcas del sector primario asturiano.

López ha calificado la actuación de la Consejería de Medio Rural como "una maniobra propia de caciques" que, a su juicio, buscaba "intervenir y someter a control político una entidad que corresponde gestionar a sus propios operadores".

En este sentido, ha subrayado que el TSJA es "claro y contundente al señalar que se vulneraron derechos fundamentales, especialmente el derecho de asociación en su vertiente de autoorganización", y ha criticado que el consejero Marcelino Marcos actuara "de forma arbitraria, injustificada, desproporcionada y con abuso de poder".

"Estamos ante un varapalo judicial que evidencia una forma de gobernar basada en la imposición, el sectarismo y el desprecio a la legalidad", ha afirmado López, quien ha destacado que la sentencia "reprocha la falta de motivación de la intervención, la ausencia de límites en la actuación de la comisión gestora y el hecho de que se adoptara la medida cuando el propio Consejo Regulador estaba desarrollando con normalidad su proceso electoral".

López ha sostenido que "lo que hicieron fue privar a ganaderos y operadores de su derecho a elegir libremente a sus representantes, es decir, sustituir la voluntad del sector por decisiones políticas".

La portavoz de Vox ha advertido de que este tipo de actuaciones generan "inseguridad jurídica y desconfianza" en un sector clave para Asturias. "No se puede tratar al medio rural como si fuera un cortijo al servicio del Gobierno de turno", ha señalado.

Por último, ha valorado que la resolución judicial "devuelve la normalidad democrática" a la IGP Ternera Asturiana y refuerza el principio de que "son los ganaderos y la industria quienes deben decidir sin injerencias políticas".

López ha exigido responsabilidades políticas tras el fallo. "El consejero de Medio Rural está completamente deslegitimado y debe dimitir de forma inmediata", ha afirmado la parlamentaria, quien ha añadido que, en caso contrario, el presidente del Principado, Adrián Barbón, debería proceder a su "cese fulminante".