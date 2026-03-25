López (Vox) denuncia como "engaño" las salvaguardas de Mercosur y acusa a PP y PSOE de "traicionar" al campo

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, este miércoles en la Junta General. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha cargado este miércoles contra PP y PSOE por la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, prevista para el 1 de mayo, que califica como una "traición" al sector primario.

López ha criticado que la decisión de activar el acuerdo se haya impulsado desde la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, "una comisión sustentada por populares y por socialistas, una comisión que no ha respetado la decisión democrática del Parlamento Europeo de esperar a poner en marcha ese acuerdo hasta que se pronuncie la justicia europea".

Para la dirigente de Vox Asturias, tanto PP como PSOE "siguen queriendo engañar" con unas salvaguardas que son "un trampantojo absoluto". "El acuerdo que se firmó no incluía esas cláusulas salvaguardas. Los propios países de Mercosur han dicho que no las van a tener en cuenta, que no las reconocen porque no están incluidas en ese acuerdo que previamente firmaron", ha afirmado

Además, ha defendido que "si esas cláusulas se pudieran llegar a poner en marcha, tal y como están redactadas, lo primero hay que justificar que se está produciendo un daño". "Mientras que se justifique y se alega que se está produciendo un daño al sector primario español, muchas explotaciones ganaderas van a tener que echar el cierre y no van a volver a abrir", ha añadido.

López ha lamentado que "además de tener que justificarlo y tardar un tiempo en ponerse en marcha, no son fijas. Son temporales y tendrían que volver otra vez a reiniciarse el mismo procedimiento. Y por tanto, eso es un engaño absoluto".

Por último, ha remarcado que se trata de un "engaño absoluto" por parte del Partido Popular y por parte del PSOE para "intentar decir que son ellos los que están salvaguardando a un sector primario, cuando la realidad es que con este acuerdo lo están traicionando".

Por su parte, desde el Partido Popular, el diputado en la Junta General del Principado, Luis Venta, ha destacado al ser preguntado por los medios de comunicación que "las salvaguardas han sido las más estrictas seguramente que se han firmado y que se han aprobado en el seno de la Unión Europea para un convenio de colaboración y de comercio entre la Unión Europea y varios países".

"Lo que deseamos es que en cualquier acuerdo de comercio con otro país, evidentemente, si es perjudicial, haya cláusulas que protejan nuestras producciones en el centro de España", ha afirmado.

Venta espera que la entrada en vigor del acuerdo no tenga impacto en el sector agrícola y ganadero asturiano y ha defendido que las cláusulas de salvaguarda incluidas en la negociación deben servir para mitigar esos efectos. "Vamos a ver que Mercosur realmente no sea negativo o sea lo menos nocivo, lo menos negativo para Asturias desde el punto de vista de que afecte a las producciones agrícolas y ganaderas", ha afirmado.

Ha subrayado la necesidad de que el Gobierno de España refuerce los controles en frontera y aplique dichas medidas de protección para evitar perjuicios en la producción nacional, especialmente en comunidades como Asturias. Asimismo, ha pedido prudencia y seguimiento del desarrollo del acuerdo, así como un análisis caso a caso de sus efectos sobre el sector primario.