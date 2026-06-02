Marcos defiende una visión amplia del desarrollo rural que ponga a las personas en el centro de las políticas

La Infanta Elena y Marcelino Marcos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha defendido en la clausura del Foro 'Desafíos y oportunidades de la España rural: Asturias' una "visión amplia del desarrollo rural, una visión que va mucho más allá de los sectores productivos y que incorpora cuestiones como la vivienda, la conectividad, la digitalización, los servicios públicos, la innovación, la igualdad de oportunidades y la atención a las personas".

Marcos, que ha clausurado junto a la Infanta Doña Elena el Foro Desafíos y Oportunidades de la España rural: Asturias' celebrado en Oviedo, ha insistido en que "la mejor política rural es aquella que pone a las personas en el centro" y ha asegurado que "para que estas oportunidades se consoliden es imprescindible garantizar que las personas puedan vivir en nuestros pueblos con las mismas expectativas y derechos que en cualquier otro lugar".

El consejero ha destacado que "el medio rural no es un espacio del pasado, muy al contrario" sino que "es un espacio de oportunidades, un territorio donde surgen proyectos innovadores, donde se generan iniciativas empresariales de gran valor añadido y donde existe talento, capacidad de adaptación y voluntad de construir futuro".

Marcos ha subrayado que "hablar de empleo en el medio rural es hablar de fijación de población, hablar de emprendimiento, de relevo generacional y de desarrollo económico", mientras que "hablar de cuidado es hablar de calidad de vida, de igualdad de oportunidades y de la posibilidad real de desarrollar un proyecto vital en nuestros pueblos".

Ha puesto de relieve que Asturias es "una comunidad profundamente vinculada a nuestro medio rural, de un territorio donde la actividad agraria, ganadera, forestal y pesquera forman parte de nuestra identidad colectiva pero también donde somos plenamente conscientes de los retos demográficos, sociales y económicos que debemos afrontar".

Marcos ha explicado que desde el Gobierno de Asturias trabajan para reforzar esa competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas, apoyar la innovación, y mejorar la rentabilidad de las actividades económicas vinculadas al territorio, así como fortalecer esos servicios que permiten mantener población en nuestros pueblos.

El consejero ha presentado el Pacto por el Medio Rural como instrumento clave de esta estrategia, señalando que se trata de "un acuerdo amplio, participativo, que reúne administraciones, organizaciones profesionales, cooperativas, entidades del sector, grupos de desarrollo rural, universidad y agentes económicos y sociales". Ha dicho que se ha construido desde el diálogo y el consenso, incorporando más de 120 medidas busca tener una visión compartida de futuro para el medio rural estudiando más allá del 2030.

El consejero ha enfatizado que "el futuro del medio rural no puede depender únicamente de una administración, requiere la implicación del conjunto de la sociedad" y ha asegurado que "Asturias dispone de los recursos, el talento y la capacidad de cooperación necesarios para afrontar con éxito los desafíos que tenemos que organizar".