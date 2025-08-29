Marcos garantiza que "no hay riesgo" de perder ayudas de la PAC por los incendios forestales

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visita a los vecinos de Genestoso, en Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha visitado este miércoles Cangas del Narcea para evaluar los daños provocados por los recientes incendios forestales. Allí ha querido dar un mensaje de "tranquilidad" a los ganaderos de las zonas afectadas, asegurando que "no hay riesgo" de perder las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por los fuegos.

Marcos ha explicado que en la zona se han quemado "provisionalmente más de 2.100 hectáreas de terreno" y ha tomado nota de la preocupación de los vecinos de Genestoso por las consecuencias que pueden traer los incendios, ya que la ladera que colinda con el pueblo puede sufrir desprendimientos de piedras con la lluvia.

El responsable autonómico ha anunciado además ayudas para la adquisición de forraje, dado que los ganaderos han tenido que utilizar sus reservas para el invierno tras bajar el ganado de las zonas altas de monte por los incendios. "La recuperación de estas zonas va a requerir un esfuerzo importante de todas las administraciones", ha subrayado.

Marcos ha remarcado el compromiso del Gobierno autonómico con la prevención, señalando que en esta legislatura el incremento en materia preventiva "ha superado con creces el 30%". Ha destacado especialmente los convenios con ayuntamientos y parroquias rurales, que han recibido 1,2 millones de euros en recursos preventivos.