Marcos Líndez: Asturias, referente en prevención de incendios en zonas rurales con recursos y medios

1108691.1.260.149.20260803141417 El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos Líndez, en el pabellón del Principado en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos Líndez, ha destacado este lunes, en Gijón, que Asturias es un ejemplo a la hora de tomar decisiones en materia de prevención de incendios, con recursos y con medios.

"Lo hemos demostrado y venimos trabajando de una manera clara para seguir avanzando en materia de prevención", ha apuntado Líndez. Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A este respecto, ha señalado que han destinado más de 100 millones de euros a prevención de incendios, entre los recursos de la Consejería de Movilidad y los de Medio Rural y Política Agraria, a lo que ha incidido en que, para el Gobierno asturiano, es una prioridad en la que vienen trabajando en los últimos años.

El consejero, no obstante, ha remarcado que, pese al incremento presupuestario, los recursos "nunca" son suficientes, porque hay que tener en cuenta que estos incendios de nueva generación son, como se ha visto en otras zonas de España, "muy agresivos" y actúan de una manera "muy perjudicial para la ciudadanía, con un grave riesgo".

En cualquier caso, ha remarcado que, desde el Gobierno de Asturias, han vivido situaciones en años anteriores donde han tratado de dar una respuesta "contundente, con medios suficientes". "Esa es la línea de trabajo", ha insistido.

"Para nosotros es una prioridad, lo estamos demostrando y lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años", ha reiterado el consejero, sobre la prevención de incendios en zonas rurales.

SEQUÍA

En otro orden de temas, preguntado por los problemas que se auguran relacionados con la cosecha del maíz, ha recordado que aún no se ha cosechado. No obstante, ha indicado que, evidentemente, se vive "una situación excepcional durante estos meses en materia de sequía".

"Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando las semanas y los meses que quedan hasta ver la incidencia que pueda tener esa sequía en general en el sector primario", ha agregado.