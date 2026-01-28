Marcos Líndez impulsa mesas de trabajo para profundizar en las medidas del Pacto por el Medio Rural

Reunión del Pacto por el Medio Rural - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha defendido este miércoles la puesta en marcha de mesas de trabajo sectoriales para profundizar en las medidas del Pacto por el Medio Rural. Habrá una mesa para el sector forestal y otra vinculada al sector pesquero, por ejemplo.

"La idea que se tiene, y así lo he trasladado y ha sido bien recibida, es que tenemos que avanzar en el cumplimiento y en crear esas mesas de trabajo para profundizar en cada una de las medidas", ha señalado Marcos Líndez, que ha presidido una nueva reunión de la mesa del Pacto por el Medio Rural.

Han asistido también La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; las directoras generales de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, y los directores generales de Gestión Forestal, Javier Vigil; de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, y de Pesca Marítima, Francisco González. Representantes de Asaja, COAG, UCA y Usaga también han estado representantes, que no han mostrado discrepancias tras la reunión. También cooperativas, Federación de Pescadores y Red de Desarrollo Rural de Asturias.

El Pacto por el Medio Rural busca consensuar una estrategia con agentes públicos, sociales y económicos para garantizar la viabilidad del medio rural como espacio de vida, actividad económica y equilibrio territorial.

"Es un documento pionero, porque no existe otro similar ni en comunidades autónomas ni en regiones europeas, que marca una hoja de ruta que iba hasta el 2030", ha explicado Marcos Líndez, quien ha señalado que la idea es trasladarlo a otras administraciones, como al Gobierno central y a la Comisión Europea.

La hoja de ruta pasa ahora por la firma del documento y a partir de ahí empezar a trabajar en las distintas medidas. En el documento se incluyen aquellas medidas singulares que tiene Asturias o que requiere el Principado para defender el medio rural, según el dirigente asturiano.

"Se aportan iniciativas novedosas, se profundiza en algunas iniciativas que ya estaban consolidadas y que se venían desarrollando, de todo tipo, de investigación, en el sector forestal, en el sector agrícola y ganadero, en el sector pesquero...", ha explicado.