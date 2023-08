Marcos traslada "tranquilidad" a los emprendedores del medio rural en la transición al nuevo periodo Leader

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los emprendedores del medio rural en la etapa transitoria al nuevo proyecto Leader --método de desarrollo local--, que comenzará en 2024.

Tras reunirse con el presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, el alcalde de Somiedo Belarmino Fernández, Marcelino Marcos ha asegurado que en esta fase de transición en esta ocasión no ocurrirá como en veces pasadas, cuando las convocatorias podían tardar en salir hasta dos años. "En esta ocasión no va a ser así", ha asegurado, ya que el Principado trabaja en una nueva estrategia y nuevos convenios que permitirán que quienes tengan iniciativas económicas para implantar en el territorio no tengan que esperar a que la administración saque una convocatoria.

El consejero ha querido que una de sus primeras reuniones como titular de Medio Rural y Política Agraria sea con la Red asturiana de desarrollo para darle la "importancia" que a su juicio tiene. "Es un ejemplo de cómo trabajando bien y conjuntamente con la administración se pueden impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la vida en el medio rural asturiano", ha asegurado.

Por su parte, Belarmino Fernández ha explicado que se están elaborando las estrategias, asegurando que ya están "muy avanzadas", ya que la Consejería tiene que aprobarlas antes de que finalice este mes. Durante la reunión han abordado el nuevo convenio que hay que firmar y el marco económico, que será "semejante" al actual.

Para el nuevo periodo 2024-2027, la Red asturiana se marca el objetivo de financiar proyectos que ayuden a la diversificación económica y asentar población, pero también "dar un paso más" e ir hacia nuevos objetivos en las estrategias. Se refiere Fernández a proyectos estratégicos para atraer a "nuevos pobladores" como los nómadas digitales hacia el mundo rural a través de la digitalización, las oportunidades que hay en la nueva economía o la potenciación del ticket autónomo rural.