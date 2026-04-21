Más de 300 aves y mamíferos recuperados en el Centro de Fauna Silvestre de Sobrescobio, según el balance de 2025

Archivo - Dos de los frailecillos atlánticos rescatados en Asturias que lograron sobrevivir. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio atendió a lo largo de 2025 a un total de 318 animales, la mayoría de ellos aves, seguido por la asistencia a mamíferos y reptiles.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha visitado este martes las instalaciones del centro, donde ha destacado la importancia de este equipamiento para la conservación de la biodiversidad. De los ingresos registrados en 2025 en el centro, 279 correspondieron a aves, 37 a mamíferos y dos a reptiles, pertenecientes a 77 especies, de las que las más numerosas fueron el busardo ratonero, el cárabo común y la lechuza común.

Los motivos de ingreso de estos animales responden tanto a problemas naturales como al impacto de la actividad humana. En el caso de las aves, la recogida de pollos volantones fueron la principal causa (61 casos), seguidos por la recogida de pollos desvalidos o con traumatismos, disparos, electrocuciones e intoxicaciones. Entre los mamíferos, las razones más frecuentes fueron los decomisos, las crías desvalidas y los atropellos o episodios de depredación.

Tras su paso por Sobrescobio, 126 animales pudieron ser liberados en el medio natural, lo que representa casi el 40%. Sin embargo, 167 murieron o tuvieron que ser sacrificados por la gravedad de sus lesiones, lo que refleja el delicado estado en el que muchos ejemplares llegan al centro.

En 2025 se equipó a cinco aves con un dispositivo GPS, en colaboración con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad en el marco del proyecto de Red Centinela, y a un oso pardo.

355 NECROPSIAS EN UN AÑO

El equipamiento también desempeña una función clave en la investigación de las causas de mortalidad mediante necropsias. Así, el año pasado se realizaron 355 estudios de este tipo, que identificaron distintos factores de riesgo para la fauna silvestre, entre los que destacan las colisiones con aerogeneradores, los accidentes con tendidos eléctricos y el furtivismo. También se detectaron casos de gripe aviar.

En el marco de la Red de Varamientos del Principado de Asturias, el centro estudió cadáveres de cetáceos que se encontraron en la costa asturiana y durante 2025 realizó la necropsia a seis ejemplares de delfín común y a dos de delfín listado.

"Estos datos ponen de manifiesto la importancia del centro como herramienta esencial para la conservación de la biodiversidad en Asturias, no solo por su labor asistencial, sino también por su función como sistema de vigilancia que permite detectar amenazas y mejorar la gestión del medio natural", ha destacado el director.

MEJORAS

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha invertido cerca de 634.000 euros en la mejora y modernización del equipamiento. Las obras incluyen la creación de una infraestructura destinada a la recuperación y adaptación de fauna marina y un gran voladero para la rehabilitación de aves. La actuación se encuentra en fase de desarrollo, con un grado de ejecución cercano al 42%.

Además, el área interior del centro se está adaptando para facilitar la recepción y tratamiento de la fauna afectada por vertidos contaminantes. Para ello, se han habilitado nuevas zonas de lavado y secado, se han instalado mesas de trabajo y sistemas de grifería industrial y se han acondicionado piscinas y desagües.

Una parte importante de la inversión se destina a reformar el sistema de agua. Así, se han reforzado los depósitos, optimizado el sistema de captación y tratamiento e implantado un proceso de cloración que garantiza una mayor calidad sanitaria del agua. Asimismo, se ha mejorado la distribución interior e incorporado sistemas de aerotermia para el suministro.