Medio Ambiente impulsará 60 planes de autoprotección de incencios en poblaciones rurales hasta 2027

Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 10:36
   OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha puesto en marcha el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Eventos Adversos, una iniciativa coordinada desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reforzar la prevención frente a los incendios forestales y mejorar la capacidad de autoprotección de las poblaciones rurales.

   Según ha explicado el Principado, este programa, que estará en vigor en el bienio 2026-2027, busca proporcionar a los habitantes de estas zonas conocimientos prácticos, capacidad de respuesta y procedimientos adaptados a su entorno real.

   Se articula sobre tres ejes: la mejora de la información sobre prevención, autoprotección e interpretación del riesgo; la sensibilización y capacitación de las comunidades rurales, mediante talleres comarcales y jornadas prácticas, y elaboración de diagnósticos y planes de autoprotección en los pueblos, junto con la dotación de medios adecuados.

   Las actividades formativas y las actuaciones técnicas se desarrollarán a lo largo de este año y el próximo. En este marco, se impartirán diez talleres comarcales para mostrar cómo se comporta el fuego, cómo proteger las viviendas y las poblaciones y cómo interpretar el índice de riesgo de incendios forestales.

   Las sesiones contarán con la participación de especialistas, agentes del territorio y personal de Protección Civil. Los talleres se completarán con jornadas prácticas en las que los vecinos podrán revisar accesos, caminos y puntos de agua, identificar zonas seguras, reconocer riesgos en las viviendas y observar el uso básico de equipos de autoprotección.

   De forma paralela, varios equipos técnicos elaborarán 60 diagnósticos y planes básicos de autoprotección, uno por cada población seleccionada. Los documentos incluirán cartografías, análisis de accesos, hidrantes y vegetación, recomendaciones preventivas y protocolos de actuación vecinal ante emergencias elaborados con la participación de los propios habitantes de la zona. Toda la información se integrará en una plataforma digital.

