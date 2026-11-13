Medio Rural defiende su actuación ante el oso de Villatresmil y descarta que sea un ejemplar problemático

Archivo - Oso pardo en su hábitat comiendo arándonos. - FAPAS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria asegura que actuó desde el primer momento ante la presencia de un oso en Villatresmil, en Tineo, y que desde el pasado 6 de noviembre no se ha vuelto a observar al ejemplar en el núcleo rural. El Principado ha defendido que ha aplicado las medidas habituales para este tipo de situaciones y descarta que se trate de un oso problemático o habituado a la presencia humana.

Según ha informado este viernes el Principado, los agentes medioambientales de la Patrulla Oso se desplazaron a la localidad el pasado 4 de noviembre, el mismo día en que un vecino alertó al 112 Asturias, para evaluar la situación y poner en marcha las medidas necesarias.

Entre las actuaciones realizadas figuran la vigilancia activa de la zona, el uso de métodos disuasorios para ahuyentar al animal, la instalación de cámaras de videovigilancia y la colocación de una trampa tipo culvert, instalada el 6 de noviembre para facilitar su captura.

La Consejería sostiene que está siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones y aplicando las medidas habituales. Asimismo, considera que no se trata de un oso problemático ni habituado a la presencia humana, puesto que su aparición en Villatresmil ha sido un episodio esporádico.

La respuesta del Principado llega después de que el Ayuntamiento de Tineo reclamase medidas "urgentes y eficaces" ante la presencia del animal durante varios días en el pueblo y sus alrededores. El consistorio había comunicado que el oso había accedido a una panera, recorrido las calles y provocado daños en alguna vivienda, además de generar preocupación entre los vecinos.