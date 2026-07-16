Medio Rural evaluará indicadores científicos para proteger el salmón

Archivo - Coto de pesca sin muerte en Cornellana (Asturias). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña del salmón en los ríos asturianos ha concluido con un total de 108 capturas, lo que supone un descenso del 18% respecto al año anterior, según datos de la Consejería de Medio Rural, que evaluará estos resultados junto con los indicadores científicos para adoptar nuevas medidas de conservación de la especie.

Por cuencas, el Narcea concentró el mayor número de capturas, con 66 ejemplares hasta el cierre anticipado de la campaña el pasado 19 de junio tras completarse el cupo, a los que se suman otros cuatro salmones destinados a programas de reproducción en piscifactoría. En el Sella se pescaron 23 ejemplares, dos menos que en la temporada anterior, mientras que en el Cares-Deva se registraron 14, el doble que en 2025. En el Esva se capturaron cinco salmones, mientras que en el Eo no se registró ninguna captura.

Una vez finalizada la campaña, la consejería procederá al conteo de los censos subacuáticos de reproductores para completar la evaluación del estado de la especie.

La evolución del salmón atlántico mantiene una tendencia descendente en todo el arco atlántico. Aunque se manejan diversas hipótesis, los estudios científicos apuntan a causas de origen marino como principal factor de este declive.

El Gobierno de Asturias ha venido aplicando en los últimos años distintas medidas de conservación, como programas de cría en cautividad y repoblación, la creación de refugios para reproductores, la ampliación de zonas vedadas y la reducción del esfuerzo pesquero.

En la campaña de 2026, el límite se fijó en un único salmón con muerte por pescador y temporada, además de otro ejemplar en modalidad sin muerte, junto con nuevas restricciones horarias y el cierre anticipado de las zonas altas de las cuencas salmoneras.