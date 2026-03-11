Medio Rural invierte 218.000 euros en un nuevo acceso rodado a los pastos de la Sierra del Aramo

A Consejería de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en la zona de Fonpedrín, en la Sierra del Aramo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha invertido 218.265 euros en la construcción de un acceso rodado que comunica la Braña de Linares con la zona de Fonpedrín, en la Sierra del Aramo. El proyecto, que concluirá en las próximas semanas, mejora la accesibilidad a los pastos de alta montaña y optimiza las condiciones de pastoreo, al facilitar durante la temporada estival el abastecimiento de agua al ganado desde el lago de Fonpedrín.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado este miércoles la obra, que ha definido como "una apuesta del gobierno para mejorar las infraestructuras en las zonas ganaderas de alta montaña y asegurar el suministro de agua para el ganado local". Ha subrayado, además, que estas mejoras están recogidas en el Pacto por el Medio Rural, firmado en febrero.

El camino, de 1.711,70 metros de longitud y tres metros de anchura, se ha pavimentado con material procedente de la propia traza y cuenta con tramos hormigonados. La actuación, que ejecuta la empresa Construcciones y Excavaciones Promogrado, S. L., refleja el compromiso del Principado con el desarrollo rural y la mejora de las infraestructuras.

Además, la consejería ha invertido 58.236 euros en la reparación de las pistas del monte de utilidad pública de Quirós. La intervención, ejecutada por Transportes y Maquinarias Gonzalo, S. L., ha permitido hormigonar las pistas de acceso a los puertos de Agüera, instalar un paso canadiense y una portilla y mejorar la fuente y el abrevadero.

El gobierno asturiano tiene en marcha un proyecto de desbroce de 38 hectáreas en los puertos de Andrúas, Guariza y Valle de Giblo, con una inversión de 74.500 euros, y otro de selvicultura en Tornos -clareo, poda y recogida de restos- en casi cuatro hectáreas, con 22.500 euros de inversión.