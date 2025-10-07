Medio Rural lleva abonados 92,5 millones de ayudas de la campaña de la PAC de 2024

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias ha abonado otros 1.151.127 euros de distintas ayudas directas de la campaña de 2024 de la Política Agraria Común (PAC). Esto supone un nuevo récord en el reparto global de los fondos, que alcanza los 92.566.966 euros, es decir, 1,1 millones más que hace un año.

De los últimos importes abonados, 1.130.394 euros se corresponden con el ingreso de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Se trata del reparto de remanentes existentes a nivel nacional, de modo que todos los beneficiarios de esta ayuda han ingresado un 5,14% más. Esto significa que aquellos que ya hubieran recibido el pago cobrarán un complemento. Quienes no habían recibido aún la ayuda recibirán el importe completo, con el suplemento incluido.

La fecha final de abono de la PAC de 2024 está fijada para el 15 de octubre. Por tanto, antes de alcanzar ese límite, el Gobierno de Asturias ha pagado una cifra récord de 92,5 millones, de los cuales casi 70 estaban ya a disposición de las explotaciones agrícolas y ganaderas a finales de 2024.

De la cantidad total abonada, el mayor importe, más de 67,4 millones, corresponde a las ayudas directas, por las que se han cobrado 1.886.985 euros más que el año pasado.