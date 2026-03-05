Medio Rural movilizará 9,3 millones para impulsar la economía de la comarca Navia-Porcía

El cofundador de la quesería Abredo, Alfonso Rodríguez, junto a la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria movilizará 9.310.159 euros de fondos europeos del programa Leader y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) hasta 2027 para impulsar la actividad economía en la comarca Navia-Porcía. De esta cantidad, 8,3 millones corresponden al programa Leader y 912.031 euros, al Fempa.

El consejero, Marcelino Marcos ha valorado el trabajo realizado por este grupo de desarrollo rural, que desde 2002 ha impulsado 788 proyectos con una inversión global de 109.219.577 euros y un montante próximo a los 50 millones en ayudas. El grupo de acción local Ceder Navia-Porcía está formado por representantes municipales de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón, y miembros del tejido asociativo.

Marcos, acompañado por la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, y el director general de Pesca Marítima, Francisco González, ha visitado cinco iniciativas financiadas con fondos europeos en Coaña, Navia y Villayón: una quesería artesanal en Abredo, las instalaciones de la rula y unos apartamentos en Puerto de Vega, un proyecto de agroturismo en Oneta y un hotel restaurante en Villayón.

El titular de Medio Rural se ha referido a algunos de los proyectos más singulares de la zona, como el Parque Histórico del Navia, la primera certificación del mundo MSC de la pesquería del pulpo o el plan de sostenibilidad turística en destino, en el que el Principado invierte casi cuatro millones. A su juicio, estas iniciativas promueven el desarrollo sostenible, mejoran la calidad de vida y ayudan a fijar población en los pueblos, objetivos recogidos en el Pacto por el Medio Rural.

Durante su visita, el consejero ha recordado que el Principado destina el 25% de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) al desarrollo rural, una cifra que triplica la media nacional (9%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea (5%). Estas cifras, ha apuntado el consejero, sitúan Asturias como comunidad de referencia en la gestión de estos recursos comunitarios.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de negociar la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual de la Unión. Según ha advertido, esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, precisamente el que financia el desarrollo rural.