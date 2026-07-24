La mejora del camino que comunica Cueva e Idarga, en Salas, concluirá en agosto. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria finalizará en agosto la mejora del camino que comunica Cueva e Idarga, en el concejo de Salas. Así lo ha indicado el titular de este departamento, Marcelino Marcos, que este viernes ha visitado el avance de los trabajos, que ejecuta la empresa Desarrollos y Metas, S.L. con una inversión de 279.994 euros.

Las obras consisten en acondicionar dos viales que suman en total 1.230 metros, en los que se renovará el firme y se ampliará la plataforma.

La actuación facilitará los desplazamientos de vehículos y maquinaria y mejorará el acceso a fincas de la zona. También permitirá cerrar un circuito con otros caminos del entorno y reforzar la conectividad.

Los dos viales se asfaltarán con una capa de rodadura de aglomerado en caliente, de 3,5 metros, y contarán con una cuneta triangular de hormigón de medio metro.