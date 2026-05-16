El Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero acoge el XII Concurso Regional de Ganado Equino de la Montaña. - AYTO SIERO

SIERO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El recinto del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, ubicado en el concejo de Siero (Asturias), ha acogido este sábado la celebración del XII Concurso Regional de Ganado Equino de la Montaña Asturiana. El certamen, impulsado por la Asociación de Criadores de Ganado Equino (ACGEMA), ha reunido en esta edición un total de 268 reses procedentes de 79 ganaderías.

El objetivo principal de este certamen ha sido promocionar la mejora y la selección del equino caballar de aptitud cárnica, así como promover el estímulo y la dedicación de los profesionales ganaderos hacia su cría y explotación en la región.

De forma paralela al desarrollo del concurso ganadero, diversos restaurantes de Siero se han sumado a la iniciativa mediante la organización de la XII Jornada Gastronómica de Potro. Durante la actividad, los establecimientos hosteleros del municipio han ofrecido al público distintos menús especiales elaborados con carne de potro.

El encuentro institucional y la entrega de premios han contado con la asistencia de la concejala de Mercados de Siero, Ana Rosa Nosti, encargada de repartir los galardones a los galardonados. Asimismo, en el acto han estado presentes las diputadas de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Alba Álvarez y Noelia Macías; el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil Fabian, y el presidente de la asociación organizadora ACGEMA, Adrian Lagar.