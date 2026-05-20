Miguel Corral saca el 'campanu' del Narcea: un salmón de 5,5 kilos en el pozo El Viso (Pravia)

El pescador Miguel Corral Gonzalez, con el 'campanu' del Narcea - NARCENATUR - LAS MESTAS

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pescador Miguel Corral Gonzalez ha capturado este miércoles el primer salmón del río Narcea en el emblemático Pozo de El Viso, en el concejo de Pravia. El ejemplar, de unos 5,5 kilos de peso, le va a reportar al pescador una recompensa de 9.000 euros en metálico gracias al Ayuntamiento de Salas, la empresa Coespi y la Sociedad Las Mestas del Narcea, ya que ha decidido donar el pez con vida al pionero Proyecto Arca de recuperación de la especie.

El Ayuntamiento de Salas, la empresa Coespi y la Sociedad de pescadores Las Mestas del Narcea, donará 9.000 euros al pescador del 'campanu' por entregarlo con vida al Proyecto Arca de la Sociedad Las Mestas del Narcea. La Administración Local obsequiará al pescador con material de pesca valorado en 2.000 euros y Casa Ricardo de Cornellana, con una comida para dos personas en su restaurante.

Se da la circunstancia de que el primer salmón de la temporada que se ha capturado en Asturias fue este martes en el río Sella. Iván Alonso Peñayos, vecino de Gamonéu de Cangas, se hizo con un ejemplar que mide 82 centímetros que pesaba 6,2 kilogramos.

Desde el pasado 18 de abril, cuando se abrió la temporada del salmón, los pescadores han estado buscando sin suerte el 'campanu' asturiano en los cinco cauces salmoneros del Principado. No ha sido hasta este martes, cuando pescado a mosca, Alonso Peñayos, consiguió capturarlo a las 09.30 horas en el puente de Villanueva.