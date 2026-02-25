Movilidad finaliza la mejora de la red de abastecimiento de Las Pandiellas, La Mafalla, Murias y Cuero, en Candamo

Caseta de captación de agua de La Mafalla. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua de las poblaciones de Las Pandiellas, La Mafalla, Murias y Cuero, en el concejo de Candamo. La actuación, que ha supuesto una inversión de 120.969 euros, ha permitido renovar las estaciones de captación, así como aumentar la eficiencia y la calidad del suministro.

Los trabajos han consistido en renovar de las conducciones, mejorar las condiciones de almacenamiento y establecer sistemas de regulación del flujo de agua en las casetas de captación.