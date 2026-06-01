La oposición asturiana pide en bloque la dimisión del consejero de Medio Rural por las 11 sentencias en contra

Archivo - El consejero de Medio Rural y política Agraria, Marcelino Marcos, interviene en la Junta General. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en la Junta General del Principado de Asturias han pedido en bloque la dimisión del consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, el socialista Marcelino Marcos, ante las once sentencias judiciales contrarias a su gestión que han aflorado en los últimos seis meses. El consejero, por su parte, ha defendido su trabajo y ha reprochado a PP, Vox y Foro que hablen de "varapalos judiciales con una gravedad tremenda, como si el mundo se fuera a acabar por una discrepancia administrativa".

El consejero ha comparecido en la comisión del ramo en la Junta General para informar sobre las sentencias y autos judiciales de los últimos meses. Marcos ha hecho un repaso por dichas decisiones judiciales y las ha organizado en tres bloques, uno relacionado con la comisión gestora en Ternera Asturiana, otro con la gestión del lobo y un tercer bloque relacionado con la planta de cultivo y engorde de almejas en la ría de Villaviciosa.

Después de afirmar que el Gobierno "respeta las resoluciones judiciales", ha asegurado que lo que no va a aceptar es el "relato político" que ha hecho la derecha en la Junta General sobre las mismas. Así, ha defendido que la comparecencia de hoy no aporta ninguna novedad, ya que todos estos asuntos se han tratado en varias comisiones y plenos. "Es un nuevo intento del PP para convertir resoluciones judiciales concretas en una causa general contra el gobierno", ha lamentado.

Sobre el volumen de sentencias de estos meses, Marcelino Marcos ha explicado que si bien son "varias", no es "riguroso" presentarlas como asuntos desconectados entre sí, ya que varias se refieren al mismo asunto, por ejemplo en la decisión de anular la gestora que el Principado planteó para el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana.

El Gobierno, ha dicho, está trabajando en este aspecto, revisando los protocolos y los márgenes de actuación en los procesos electorales de los consejos reguladores. En cuanto al control poblacional del lobo, Marcos ha defendido que ya se está trabajando en una nueva cobertura normativa que aporte seguridad jurídica, cuya aprobación está prevista para este mes de junio en Consejo de Gobierno. Respecto a la sentencia sobre la ría de Villaviciosa, ha defendido que el Principado actuó conforme a los informes técnicos que avalaban la instalación de la planta de engorde de almeja.

UN CONSEJERO "DESPLOMADO POR LAS SENTENCIAS"

Las respuestas del consejero no han servido para calmar los ánimos de los grupos de la oposición, que han reprochado a Marcos su actitud "orgullosa".

El diputado del PP Luis Venta ha asegurado que Marcos es un consejero "desplomado por las sentencias que le asedian" y ha recordado que, de media, hay dos sentencias desfavorables para su consejería al mes. "Es un auténtico escándalo", ha dicho.

"No sé cómo se atreve a tener el cuajo de seguir siendo consejero", le ha espetado, para después reprochar la "labor caciquil" que a su juicio realizó en la IGP Ternera Asturiana. Sobre el lobo, ha asegurado que sus decisiones provocan que hoy en día el lobo mate animales "a diario" y "prácticamente en todos los municipios".

En la misma línea la portavoz de Vox, Carolina López, ha asegurado que la "legitimidad política y solvencia jurídica" del consejero han quedado "completamente pulverizadas". Ha defendido López que las sentencias no son un "simple patinazo administrativo", sino once "varapalos judiciales". "En este tiempo se ha convertido en el principal enemigo del sector primario asturiano. Su gestión está muerta, su credibilidad es nula y su legitimidad para mirar a los ojos a un solo ganadero ha sido completamente anulada por la propia justicia", ha aseverado.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha mostrado su preocupación por las sentencias, "verdaderamente graves y preocupantes". En suma, todas ellas dejan una sensación de "inseguridad" para un sector que "no está atravesando momentos fáciles".

Desde Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, la diputada Delia Campomanes ha defendido una "posición serena" ante estos hechos y ha rechazado el uso de las resoluciones judiciales como "material de agitación política" sin un análisis. "Hace falta gestionar bien, corregir cuando toca y rendir cuentas con normalidad", ha defendido.

Finalmente la diputada del PSOE Alba Álvarez ha reprochado a la oposición su falta de "seriedad y rigor" y ha defendido que el Gobierno respeta las decisiones judiciales, las analiza y las acata, sean favorables o desfavorables.

El consejero ha cerrado el turno de intervenciones reprochando a PP, Vox y Foro que se hayan atribuido "la voz entera del campo". "El campo asturiano es más amplio, rico y plural", ha defendido, asegurando que el sector pide "gestión, presupuesto, certidumbre y no discursos inflamados ni espectáculos para redes sociales".