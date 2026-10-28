Organizaciones agrarias suspenden la tractorada en Madrid por el accidente, con minutos de silencio

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja, COAG y Unión de Uniones han suspendido la tractorada y la manifestación de agricultores y ganaderos que iba a desarrollarse en Madrid este miércoles con motivo del accidente de trenes que ha ocurrido en la provincia de Toledo, y que ha provocado al menos una treintena de fallecidos.

Miles de agricultores y ganaderos y cientos de tractores procedentes de distintos puntos de España estaban convocados para tomar este miércoles las calles de Madrid con el objetivo de reclamar medidas inmediatas que garanticen la rentabilidad y el futuro del campo.

Convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, los tractores se han puesto en marcha desde primera hora de la mañana por medio de cinco columnas --llegados desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago del Lozoya y Arganda del Rey--, con el fin de protestar por el encarecimiento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y "las amenazas que comprometen el futuro" de la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, ante el accidente entre un tren Renfe y uno de Iryo ocurrido en Urda (Toledo), y que ha dejado al menos 30 fallecidos, las organizaciones han decidido posponer la protesta y realizar cinco minutos de silencio por las víctimas del suceso.

TRACTORADA POSPUESTA POR LA RENTABILIDAD Y EL FUTURO DEL CAMPO

La tractorada, a la que se había sumado Cooperativas Agroalimentarias de España, ha sido pospuesta, pero no cancelada, han subrayado los convocantes. Esta se articulaba en torno a cinco reivindicaciones, como son la necesidad de un plan de choque frente a los costes de producción, con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario, por lo que se pide una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

Por un lado, agricultores y ganaderos señalan que necesitan una solución permanente y, mientras se pone en marcha, "medidas extraordinarias suficientes" para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción que están asfixiando al medio rural. De lo contrario, avisan de que sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer.

En segundo lugar, las organizaciones reclaman una futura Política Agraria Común (PAC) "fuerte que proteja la renta" de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre la futura política agraria, ya que rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación "suficiente" y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto de su reivindicación son "precios justos" y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla, ya que no consideran aceptable que agricultores y ganaderos sean el eslabón más débil de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben.

En cuarto lugar, dicen 'no' a la competencia desleal de los acuerdos comerciales y denuncian que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias. Por eso, reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, además de reclamar reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

Finalmente, el quinto punto se refiere a la burocracia, donde reclaman "menos papeles y menos normas", ya que apuntan que agricultores y ganaderos quieren trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas.