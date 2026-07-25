Panes acoge este sábado la XXXVII edición del Certamen del Queso y la Artesanía de los Picos de Europa

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PEÑAMELLERA BAJA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Panes (Peñamellera Baja) acoge este sábado la XXXVII edición del Certamen del Queso y la Artesanía de los Picos de Europa, un encuentro ya consolidado que reunirá a más de 60 expositores de quesería, artesanía y alimentación procedentes de distintos puntos de España.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer el mercado, donde encontrarán una amplia representación de productos artesanos y una destacada oferta de quesos, entre ellos variedades con Denominación de Origen Protegida (DOP) como el Cabrales, Gamonéu y Picón Bejes-Tresviso.

El certamen servirá también de escaparate para los quesos elaborados en Peñamellera, con la participación de tres de sus queserías más representativas: El Monje, La Chivita y S.C.L. Queso Peñamellera.

La programación se completa con actividades para todos los públicos que incluirá servicio de bar, el tradicional Festival de la Tonada Homenaje a María Sánchez, La Pastorina del Cares, en su décima edición, con las voces de Lorena Corripio, Andrés Cueli y Cristina Sánchez (intérpretes de canción asturiana) acompañados por Alfonso Verdeja a la gaita, juegos infantiles y diversos puestos de alimentación.

Además, durante todo el fin de semana, los bares y restaurantes de la zona se han sumado a la celebración con la oferta de menús y pinchos con el queso como protagonista, dentro de las Jornadas Gastronómicas organizadas con motivo del certamen.