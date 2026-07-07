El percebe de Puerto Vega se corona como el mejor del mundo en el campeonato de Cedeira (A Coruña)

II Campeonato Mundial del Percebe de Cedeira. - ION IMAGEN

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lote de percebes de la localidad asturiana de Puerto Vega, de un total de 26 muestras procedentes de los principales territorios percebeiros del Atlántico y del Cantábrico, se ha alzado con el primer premio del II Campeonato Mundial del Percebe de Cedeira, logrando el reconocimiento como Mejor Percebe del Mundo 2026 en el certamen celebrado en este municipio de A Coruña.

La muestra ganadora ha obtenido una puntuación de 129 puntos en una cata a ciegas que ha sido evaluada de forma anónima por un jurado profesional integrado por los reconocidos chefs Albert Adrià, Javier Olleros y Bittor Arguinzoniz, junto al responsable de Pescaderías Coruñesas, Diego García, y el periodista gastronómico Alfredo Vozmediano.

El segundo puesto de la clasificación ha correspondido a los percebes de Cedeira, mientras que el lote de Luarca, también de Asturias, ha completado el podio de la edición.

En el certamen, organizado por la Deputación da Coruña dentro del programa A Paisaxe que Sabe y con el lema 'El campeonato nacido de la roca', han participado 17 cofradías gallegas con extracción de este crustáceo, así como representantes de Asturias, el País Vasco, Portugal, Marruecos, Mauritania, Senegal y la Bretaña francesa.

Los tres lotes que han resultado ganadores se han destinado a la tradicional subasta solidaria, mediante la cual se han recaudado más de 2.300 euros que se entregarán íntegramente a Cruz Roja.