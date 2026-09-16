Planas augura una "difícil" negociación sobre la PAC y reclama unidad en España para apoyar al sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que la negociación para el presupuesto de la futura Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) será "compleja, difícil y dura", por lo que ha apelado a la unidad en España para lograr los mejores resultados para agricultores, ganaderos y pescadores españoles.

"Será una discusión complicada, compleja, dura, difícil, en la cual tenemos que defender los intereses de España y en particular los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Yo lo tengo muy claro, unidos ganamos y si no estamos unidos tenemos muchas oportunidades de fracasar. Es una llamada a la atención que siempre hago, pero particularmente en las negociaciones europeas", ha asegurado Planas antes de la celebración de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde abordará con los consejeros autonómicos del ramo el estado de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Agraria Común (PAC), a partir de 2028.

Respecto al presupuesto para la PAC, el titular del ramo ha recordado que España ya tiene "preasignado" por el momento un prespuesto de 37.235 millones de euros. "Esta es la cantidad la tenemos ya ahí. Estamos en plena discusión, pero los autodenominados países frugales van a intentar un recorte de las cifras del presupuesto comunitario, pero yo entiendo que esa cifra que está protegida y vamos a conseguir preservarla"

"Para nosotros constituye una línea roja. Creo que para muchos Estados miembros de la Unión Europea el que esa cifra no se modifique", ha recalcado Planas en la previa a la reunión con los consejeros autonómicos del ramo.

Planas ha destacado que tras la propuesta inicial de julio de 2025, que estaba "muy deslabazada con una serie de intervenciones donde la política agrícola común prácticamente desaparecía", se ha conseguido "rearmar" con un reglamento específico diferente del de planes nacionales y regionales común.

De esta forma, el calendario fija su primera gran meta a finales de este año, periodo en el que se prevé cerrar por unanimidad en el Consejo Europeo el marco de las perspectivas financieras de la Unión Europea. Tras este paso presupuestario, se espera que el Parlamento Europeo estará listo para iniciar los debates de colegislación a partir de enero, con la intención de cerrar durante el primer semestre de 2027 los reglamentos relativos tanto a la agricultura como a la pesca.

Según ha señalado Planas, este cronograma busca situar la entrada en vigor de la nueva norma entre en 2028 o si no el 2029, un margen condicionado por los tiempos legislativos y la tramitación administrativa requerida.

Asimismo, los plazos vendrán determinados por la tarea adicional de revisar el Plan Estratégico de la PAC (Pepac) bajo los nuevos parámetros comunitarios. Al tratarse de un mecanismo nacional defendido por la mayoría de los Estados miembros para adaptar las ayudas a las realidades agroalimentarias regionales, su actualización exigirá ajustar los procedimientos de adelanto presupuestario para el pago de las subvenciones y definir la evaluación por cumplimiento de objetivos, aspectos clave que formarán parte del debate negociador en los próximos meses.

"El Gobierno de España va a defender con absoluta firmeza, como lo ha hecho siempre, los intereses de nuestro país buscando una solución constructiva, pero que responda a un país que es una potencia agroalimentaria y que tiene intereses tan diversos tanto en la agricultura como en la pesca", ha recalcado.