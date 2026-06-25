Planas convocará este verano el grupo sobre relevo generacional con las CCAA para intercambiar experiencias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Asturias, Luis Planas, ha participado este jueves en un encuentro con jóvenes cooperativistas en el que ha avanzado que convocará este verano el grupo de trabajo sobre esta materia con las comunidades autónomas para intercambiar experiencias.

El objetivo de la convocatoria con las comunidades es intercambiar experiencias del territorio que nutran el catálogo de buenas prácticas e ideas innovadoras para impulsar el relevo generacional, así como la participación activa de jóvenes y mujeres en el sector agrario.

Así, se planteará diseñar medidas, instrumentos y políticas públicas que garanticen la incorporación o el mantenimiento de los jóvenes en las explotaciones agrarias.

"Para asegurar el futuro de nuestro sector agroalimentario, potencia mundial, tenemos que apostar por el talento joven, sobre todo, en las cooperativas, empresas del medio rural que no se deslocalizan, que vertebran el territorio y que garantizan el mantenimiento de la economía de nuestros pueblos", ha indicado Planas.

Además, en el grupo de trabajo de jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de este jueves, Planas ha incidido en que "el relevo generacional es uno de los principales retos del sector agroalimentario español y europeo", además de ser una "prioridad para el Gobierno".

El titular del ramo ha incidido en que en multitud de medidas como los seguros agrarios, las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), las líneas ICO-MAPA-Saeca, las subvenciones a Entidades Asociativas Prioritarias, por citar solo algunas, los jóvenes y, especialmente, las mujeres cuentan con un apoyo diferencial para asegurar su permanencia y desarrollar su presencia en las explotaciones agrarias.

Además, ha reiterado el compromiso del Gobierno con los jóvenes y recordado que España defenderá que el 10 por ciento del presupuesto de la futura PAC se destine al relevo generacional para garantizar el futuro del campo español.

También ha incidido en que programas como 'Cultiva', programa de estancias formativas de jóvenes en explotaciones agrarias modelo, que ya cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros para 2026, contará con 2,4 millones de euros en el futuro Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Planas ha compartido impresiones con los jóvenes sobre la idea del proyecto Platinum, una iniciativa conjunta entre su Departamento y Cooperativas Agro-alimentarias para fomentar la sucesión de explotaciones en el mundo cooperativo.