Buscador | Lista de morosos de Hacienda 2026: consulta quién aparece y cuánto debe

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al listado publicado en junio del año pasado.

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

Utiliza este buscador para consultar los nombres que figuran en la lista de morosos de Hacienda y conocer quiénes deben más de 600.000 euros al fisco español.

¿CUÁNTAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS ESTÁN EN LA LISTA DE HACIENDA?

Del total de 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones de euros (en la lista anterior eran 1.077 por importe de 1.579 millones de euros).

En cuanto a las personas jurídicas, 4.742 se registran en la lista por importe de 13.752 millones (frente a los 4.920 del año anterior y 14.558 millones).

¿QUIÉNES ENTRAN Y QUIÉNES SALEN DE LA LISTA DE MOROSOS?

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

Entre las celebridades que permanecen en la nueva lista, figuran la cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por el contrario, abandonan la lista Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que figuraba con una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones), el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado 'Sandokán' (adeudaba 3,2 millones), Spanair (con 7,1 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).