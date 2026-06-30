Dividendos del Ibex 35 en julio 2026: cuánto pagan Iberdrola, Endesa, Repsol, ACS, fechas clave y cómo cobrarlos

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Paneles Del Ibex En El Palacio De La Bolsa De Madrid - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el verano en su punto más caluroso y las temperaturas disparadas, el Ibex 35 refresca el ánimo de los inversores con una ola de dividendos este mes de julio, uno de los meses más rentables del año para los accionistas.

Para quienes ya tienen acciones o están pensando en invertir en la Bolsa española, repasamos el calendario de dividendos de julio, las fechas clave para comprar acciones con derecho a cobro y los importes confirmados por acción. Este verano los dividendos del Ibex iluminarán la cartera de los accionistas para combatir el calor y disfrutar de unas vacaciones bursátiles.

LAS COTIZADAS REPARTEN ALGO MÁS DE 7.000 MILLONES

Una veintena de cotizadas españolas repartirán a sus accionistas más de 7.198 millones de euros en dividendos a lo largo del mes de julio, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los calendarios proporcionados por las empresas de la Bolsa española.

Iberdrola liderará los pagos veraniegos con más de 2.885 millones, seguida de Endesa que abonará 1.041 millones, la energética Repsol retribuirá algo más de 609 millones y la constructora ACS desembolsará 517 millones.

De esta forma, 14 empresas del Ibex 35 pagarán más de 6.840 millones. Entre los integrantes del selectivo madrileño que retribuyen en julio también figuran Amadeus, Redeia, Cellnex, Colonial, Enagás, Sacyr, Acerinox, Grifols, Fluidra y Rovi.

El total de 7.198 millones se alcanza teniendo en cuenta los pagos de MFE, CIE Automotive, Faes Farma, Gestamp Automoción, Línea Directa, Vidrala, Azkoyen, Global Dominion, Inmobiliaria del Sur, Tubacez, Cevaza, Miquel y Cosas y Naturhouse.

¿QUÉ ES UN DIVIDENDO Y CÓMO SE COBRA?

Un dividendo es la parte del beneficio de una empresa que se distribuye entre sus accionistas o socios. Para cobrarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, el beneficiario debe figurar como titular de las acciones en la fecha clave establecida por la empresa (conocida como fecha de registro o 'record date').

No es necesario tener los títulos físicos, basta con estar inscrito como accionista en el libro registro de la sociedad. Además, tampoco se requiere un mínimo de tiempo para tener las acciones en la empresa y beneficiarse del cobro de sus dividendos.

¿CUÁNDO SE PUEDE COBRAR?

Hay cuatro fechas importantes para cobrar un dividendo y cada empresa establece su propio calendario:

- Fecha de declaración: Cuando la empresa anuncia el dividendo.

- Fecha ex-dividendo (ex-date): Desde este día, quien compre acciones ya no tiene derecho a dividendo.

- Fecha de registro (record date): Día en el que se determinan los accionistas con derecho a cobro.

- Fecha de pago: Día en el que se abona el dividendo anunciado por la empresa.

De esta forma, las acciones adquiridas en la fecha ex-dividendo o después, no tendrán derecho al dividendo.

REDEIA, SACYR Y GRIFOLS INAUGURAN LOS PAGOS DEL VERANO

Redeia, Sacyr, Grifols e Inmobiliaria del Sur abren la temporada de pagos este miércoles 1 de julio.

Redeia retribuirá con un dividendo a cuenta de 0,6 euros brutos por acción y Sacyr destinará 0,1 euros brutos por título. Las acciones adquiridas desde el 29 de junio, no tendrán derecho a dividendo en el caso de las dos empresas.

En el caso de Grifols, el pago será de 0,0824 euros por acción de clase A y 0,095 por las que son de clase B. Sin embargo, la fecha de 'ex-date' para estas compañías transcurre este martes 30 de junio, por lo que no se podrán sumar nuevos inversores con derecho a dividendo.

Por su parte, Sacyr e Inmobiliaria del Sur entregarán 0,1000 euros y 0,3900 euros brutos por título, respectivamente, a los accionistas que tengan títulos de las compañías antes del 29 de julio.

Entre las empresas del Ibex 35, Enagás y Amadeus cerrarán los pagos de la semana. Enagás completará el suyo con 0,6000 euros el jueves, 2 de julio, a los que tengan acciones de la energética antes del 30 de junio. Amadeus hará lo propio con 1,0100 euros el 3 de julio a los accionistas con títulos adquiridos antes de 1 de julio.

REPSOL, INDRA Y ENDESA PAGARÁN LA PRÓXIMA SEMANA

Repsol desembolsará 0,551 euros brutos por título el próximo miércoles, 8 de julio, a los que tengan títulos antes del 6 de julio.

En esta línea, Indra retribuirá a sus accionistas el jueves, 9 de julio con 0,3 euros brutos por título según ha acordado la junta de accionistas de la empresa este martes.

El viernes, 10 de julio, será el turno de Endesa para retribuir a sus accionistas, con un dividendo complementario de 1,084 euros brutos por título a quienes adquieran sus acciones antes del 8 de julio.

Asimismo, el lunes 13 de julio, Colonial sumará 0,26 euros por acción a los que tengan títulos de la inmobiliaria. Los que adquieran títulos de la empresa desde el 9 de julio no tendrán derecho a este pago.

Los dividendos de la primera quincena del mes finalizarán con Fluidra el martes, 14 de julio y Cellnex, Rovi, Vidrala y ACS el miércoles, 15 de julio.

IBERDROLA CIERRA EL MES DE DIVIDENDOS EL 27 DE JULIO

Entre las cotizadas del Ibex 35, Acerinox pagará a sus accionistas 0,31 euros brutos por acción el viernes, 17 de julio. Para tener derecho a dividendo los títulos de deben conseguir antes del 15 de julio.

Por su parte, Iberdrola cerrará el calendario de julio el lunes 27 con un dividendo flexible. Los accionistas pueden elegir cobrar en acciones o en efectivo. El importe será de 0,427 euros brutos por acción a los que cuenten con acciones de la energética antes del 6 de julio.

Asimismo, Naturhouse completará la lista el 27 de julio con 0,05 euros brutos por título a los que sean accionistas antes del 23 de julio.