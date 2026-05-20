Planas valora plan de la CE sobre los fertilizantes, pero cree que le falta la finaciación a corto plazo

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 20 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). El foro, organizado por el dia - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado el 'Plan de Acción sobre Fertilizantes' que ha presentado la Comisión Europea (CE) este martes, pero considera que le falta la respuesta a corto plazo de saber cuál será la financiación para ayudar a agricultores y ganaderos.

En concreto, el titular de Agricultura ha señalado que uno de los retos del sector actualmente es el de los fertilizantes, que es "probablemente el más complejo" derivado del conflicto de Oriente Medio para el sector agrario. "La Comisión Europea, a petición de España y otros países miembros, ha presentado un plan, que le falta una cosa, la respuesta a corto plazo de la financiación", ha señalado durante su participación en el 'VII Foro Internacional Expansión'.

"En España hemos aprobado 500 millones de euros de ayudas para los fertilizantes y ésta puede ser la cifra que se anuncia o se rumorea que puede aprobar la Comisión Europea antes del verano para toda la Unión Europea", ha indicado Planas.

El ministro de Agricultura ha señalado que el objetivo a "medio y largo plazo" es ver cómo disminuir el uso de los fertilizantes, aplicándolos mejor, así como dejar de depender de energías fósiles como el gas y el petróleo, de los que España es "absolutamente dependiente". "Pero a pesar de todo esto, soy optimista, porque éste es un sector que funciona muy bien", ha asegurado.

Por otro lado, el titular del ramo ha vuelto a reiterar que España es una "gran potencia agroalimentaria" y ha celebrado la firma de los recientes acuerdos comerciales como Mercosur, así como los próximos que se rubricarán con México, que es "muy importante" también, India, Indonesia o Australia. "Todo eso es una muestra de avance para un país que es exportador neto como es España y es fundamental", ha recalcado.

Respecto al contexto internacional, Planas ha alertado de la "incertidumbre y volatilidad" que está provocando el conflicto en Oriente Medio. "Europa continua siendo un foco de referencia de la democracia, libertad, seguridad y del estado del bienestar, pero hay que ser más ambiciosos y a veces se nos hecha en falta, desde el Gobierno de España lo hacemos, hay que hablar alto y claro ante lo que ocurre en el mundo", ha indicado.

El titular de Agricultura se muestra "optimista" de cara al futuro de Europa a pesar de jugar con "estrategias distintas" a Estados Unidos o China. "Tenemos un futuro, pero no nos podemos quedar quietos y aceptar que los asuntos tienen que tratarse como siempre. Creo en el futuro de Europa y no hemos encontrado el problema que nos haya llevado al pasado", ha recalcado.

En la misma línea se ha mostrado Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, que ha compartido la visión de Planas, tras comprobar el "fortalecimiento interior" de la UE. "Ha habido una aceleración en los últimos tres meses, después de Groelandia", ha aseverado.