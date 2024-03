El Pleno apoya, a propuesta de Foro, parte de las medidas planteadas por los ganaderos y agricultores

OVIEDO,

El Pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles buena parte de las medidas --ocho de las diez-- incluidas en una moción presentada por el diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián Pumares en apoyo a las medidas planteadas por los agricultores y ganaderos, y en defensa del mundo rural.

Pumares ha defendido la propuesta en la que se recogían diez medidas urgentes contra lo que considera "inacción" del Gobierno de Adrián Barbón ante la crisis del campo asturiano. Ha mostrado su rechazo a las enmiendas presentadas por Vox, pero si ha aceptado la votación por puntos, lo que ha permitido sacar adelante parte de las medidas propuestas.

"Con esta moción no pretendo, evidentemente, ni dar solución a todos los problemas que afronta el campo asturiano, ni tampoco minimizar ni relativizar problemas que llevan mucho tiempo enquistados y que, desde luego, la solución requiere que se involucren todas las Administraciones, desde los ayuntamientos también hasta las instituciones comunitarias", ha dicho Pumares.

Así, ha explicado que lo que busca es instar al Gobierno asturiano a tomar alguna de las iniciativas. Entre esas medidas hay había algunas de carácter simbólico que busca mostrar el apoyo de esta Cámara a las reivindicaciones de los ganaderos y de los agricultores, que fue aprobada y otras que proponen medidas concretas.

Se han aprobado en el pleno las siguientes medidas: Cumplir con la Ley 16/2021, por la que se modifica la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en lo referente a las competencias de las Comunidades Autónomas, como son designar autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley o ejercer la potestad sancionadora en los supuestos previstos; Reclamar al Gobierno de España que garantice el cumplimiento de la Ley 16/2021, por la que se modifica la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria; poner a disposición de agricultores y ganaderos herramientas que permitan la monitorización de los costes de producción, de manera que se puedan acreditar los costes efectivos de producción y requerir al Gobierno de España para que revierta inmediatamente su decisión de incluir al lobo en el Lespre.

También se ha aprobado instar al Gobierno de España a modificar el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (PEPAC); trabajar conjuntamente con las instituciones nacionales y europeas para evitar que la importación de productos de países extracomunitarios que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, laborales o medioambientales que los productos asturianos pongan en riesgo la supervivencia del sector y reclamar al Gobierno de España que garantice que el cuaderno digital no será obligatorio en ninguna explotación agrícola ni ganadera, ni se discriminará a aquellos que, de manera voluntaria, decidan no aplicarlo.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

La diputada socialista, Alba Álvarez ha recordado que en las últimas semanas han sido múltiples las constantes muestras de apoyo al sector agroanadero asturiano, con diversas reuniones de trabajo, alcanzando acuerdos con las organizaciones agrarias e incluso aprobando una declaración institucional en el Gobierno de Asturias.

Álvarez ha indicado que el Gobierno de Asturias y de España está "firmemente comprometido con el sector agrario y lo demuestra con hechos".

El PP ha votado a favor de la moción, que según su diputado, Luis Venta se reduce a tres cuestiones "la aplicación de la ley de cadena alimentaria, los problemas de la fauna salvaje, y como la PAC ha afectado a Asturias".

Venta Cueli ha indicado que si bien el gobierno apoya y vota a favor de las medidas que se recogen en la moción, "eso no sirve para nada porque ese apoyo del Gobierno es un brindis al sol".

Desde Vox, Carolina López, ha acusado a Pumares de contradecirse a si mismo, de politizar al sector ganadero y además de apropiarse de sus acuerdo.

"Estamos a favor de todos los puntos, porque recoge, como digo, el acuerdo al que llegaron ya los ganaderos y también varias propuestas de Vox. Pero el punto segundo y el tercero --referidos al cumplimiento de la cadena alimentaria--hemos incorporado una enmienda, porque desde Vox nos abstuvimos a la reforma de la ley de cadena alimentaria", ha dicho López.

La portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha lamentado que los que hoy vienen a la Junta como defensores de la ganadería asturiana son los que en Bruselas votan a favor de políticas que suponen auténticas amenazas para el sector asturiano.

La diputada del Grupo Mixto por Podemos, Covadonga Tomé, ha agradecido a Pumares que aceptase la votación por puntos porque ha manifestado que "hay puntos en los que están completamente de acuerdo, como todos los que tienen que ver con una apuesta clara por la actividad agroganadera, respetuosa con el entorno, pero que además sea eficaz y buena para la gente que vive en el entorno rural, pero hay otros puntos con los que, evidentemente, estamos en completo desacuerdo, como, por ejemplo, la salida del Lobo del Lespre".