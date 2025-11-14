El PP acusa al gobierno asturiano de "timo, engaño e incompetencia" en el programa de control del lobo

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta Cueli, ha acusado este viernes al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y al gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón de "timo, engaño e incompetencia" en el programa de control del lobo que actuó en 11 de los 78 concejos de la región.

Venta ha tildado de "otro engaño más" el programa. Se ha pronunciado en estos términos en Porrúa (Llanes), acompañado de un grupo de ganaderos.

El parlamentario del PP sostiene que las medidas anunciadas por el Ejecutivo "no sirven para nada" y que el consejero responsable demuestra "una incompetencia que tiene a los ganaderos contra las cuerdas".

Ha afirmado que las actuaciones "supuestamente destinadas al control poblacional del lobo" no han dado ningún resultado visible en el territorio, y ha subrayado la paradoja de que "mientras los vecinos ven lobos a diario, quienes deben controlar su presencia parecen incapaces de encontrarlos".

Según Venta Cueli, las cacerías en las Reservas son un "timo absoluto", ya que no se ha abatido ni un solo ejemplar, y ha recordado que de los 78 municipios asturianos solo se han realizado actuaciones en 11. "Esto es un engaño en toda regla. El consejero no es más que el brazo ejecutor de las políticas de Barbón, por eso lo mantiene en el puesto: porque cumple sin rechistar", afirmó.

El parlamentario destaca la "crítica situación" del Oriente de Asturias, donde solo se ha abatido un lobo en los 17 concejos de la comarca, pese a ser una de las zonas más castigadas por los ataques a la ganadería y donde incluso "la producción de queso está en riesgo".

Ha concluido su comparecencia exigiendo un cambio inmediato en la política de gestión del lobo y reclamando "seriedad, eficacia y respeto" hacia los ganaderos, a quienes considera "víctimas directas de la incompetencia del Gobierno autonómico".