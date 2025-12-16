El PP acusa al tándem Sánchez-Barbón de provocar un desastre para la flota y las lonjas asturianas

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Luis Venta, interpelando al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en el Pleno de la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, ha acusado este martes al "tándem Sánchez-Barbón" de dejar a la flota y a las lonjas asturianas en precario para el año 2026 con los totales admisibles de capturas (TAC) aprobados en Bruselas.

Luis Venta ha advertido de que la reducción en un 70 por ciento de las capturas de xarda para el próximo año "tendrá graves consecuencias para la flota artesanal de Asturias, pero también para la rentabilidad de las lonjas asturianas, donde la reducción de descargas tendrá un efecto económico muy negativo".

"El Ministerio no se ha preocupado de defender un TAC para esta especie para un sector que ha cumplido las exigencias de estos años y que se ha mostrado comprometido con la sostenibilidad del sector", afirma.

El parlamentario popular ha destacado que "este recorte brutal de cuotas de pesca para la flota asturiana, el director general de Pesca del Principado lo denomina positivo en parte, por lo que pasa a ser un cómplice más de este atraco, como bien ha demostrado en la reunión de ayer, convocada de urgencia por el Ministerio, donde el representante del Gobierno de Asturias no abrió la boca para defender al sector pesquero asturiano".

Venta sostiene que el consejero de Medio Rural y Pesca "no se sabe dónde está, igual en el fondo del mar, porque aún no se ha enterado de este desastre económico y social para nuestra flota, y no ha hecho acto de presencia para defender y proteger a los pescadores de esta marea negra que se les viene encima".

"Es una irresponsabilidad que el Gobierno de Asturias califique como positivos los nuevos Topes Admisibles de Capturas para 2026, cuando prácticamente hay una disminución de cuotas para todas las especies de aguas Ibéricas y Gran sol de la flota con puerto base en Asturias", señala.

En este sentido, afirma que el año 2026 "puede acabar en un auténtico caos, con la descomunal pérdida de cuota de caballa, que va arrastrar a que la flota pierda las transferencias internas de especies entre censos, fundamentalmente para que la merluza sea suficiente para todo el año".

"Y también va aumentar el número de barcos que se tengan que ir a la costera de bonito pendientes de la lotería de que la campaña sea cerca de la costa asturiana, donde la flota pelágica francesa e irlandesa trabaja a puertas de nuestra comunidad autónoma en las últimas campañas", explica.

Luis Venta recalca que "es necesario frenar la posible pérdida de unidades pesqueras, pero dudamos de la capacidad y de la intención de un Gobierno que lo único que ha dicho es que estos TAC para 2026 son positivos en parte; no hay con quien contar en el Gobierno de Asturias, donde se demuestra una vez más que su prioridad es tapar la inacción dentro de la gestión pesquera del Ministerio a toda costa".