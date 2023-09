El PP cuestiona los datos enviados por el Gobierno asturiano a la UE sobre el lobo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, ha cuestionado este viernes los datos enviados por el Gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón, a la Comisión Europea sobre el lobo y ha dicho que "nadie se cree que tras dos años sin controles de población del lobo en Asturias, el número de manadas haya disminuido".

Desde el PP explican que según el informe enviado por el Principado a la UE, se ha pasado a 40 manadas de las 43 declaradas oficialmente en 2021. Los 'populares' ya han solicitado formalmente a la Consejería toda la información al respecto y acusan al Gobierno de Barbón de mantener una actitud "hipócrita" en torno a la problemática del lobo en Asturias, cuando resulta una cuestión "vital" para los ganaderos asturianos.

"El Gobierno de Asturias sigue siendo hipócrita con los datos que envía y nos da la sensación de que continúa intentando manipular a la opinión pública asturiana", advierte el diputado Luis Venta. "Que disminuyan las manadas de lobo sin haber controles de poblaciones, no se lo creen ni en Asturias ni en Europa. Pedimos al Gobierno de Barbón que no mienta y no manipule los datos reales sobre la población del lobo", añade.

SÁNCHEZ

Los 'populares' aplauden la decisión de la Comisión Europea de abrir la puerta a la reforma de la política de la protección del lobo. Una decisión que, recuerdan, se ha logrado pese a que el PSOE no la apoyó.

Pero han advertido que el problema del lobo en Asturias no está en que Europa rebaje o no el estatus de protección actual sino en que un gobierno socialista dirigido por Pedro Sánchez incluyó al lobo en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).

"El problema del lobo en Asturias viene del capricho de Sánchez de incluir al lobo en el Lespre", ha concluido Venta. El nuevo escenario que plantea la UE pone de manifiesto que "Pedro Sánchez va en otra dirección y se mantiene en ella", subraya el diputado 'popular'.